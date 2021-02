Prohíben cruzar flores

Compartir esta publicación













Ni crisantemos, ni choysia, ni flores de azahar o de árboles cítricos, hay varias flores y tallos que Aduanas (CBP) no permiten ingresar a Estados Unidos, ahora que este domingo 14, será el Día del Amor y la Amistad, este domingo 14 de febrero.

Para este Día de San Valentín, los especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, continúan examinando minuciosamente cientos de millones de tallos de flores que llegan.

Llevan 6.5 millones por Laredo, sólo entre el 1 y 5 de este mes, este año, comparados con los 6.1 millones en el mismo periodo del 2020.

Se quieren asegurar que no hay importaciones de enfermedades y plagas en las plantas.

Las personas que compren arreglos florales para traer a Estados Unidos desde México, deben de informar a su florista en el país del sur, sobre aquellas especies prohibidas en la nación del norte y como recordatorio, todos los artículos agrícolas deben ser declarados al momento de entrada.

Para más información sobre traer artículos agrícolas a la Unión Americana, la gente debe consultar las páginas de CBP “Saber Antes De I” (Know Before You Go).

Laredo es la quinta región de cruces binacionales, con más tráfico de flores y tallos en todo Estados Unidos.