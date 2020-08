Prohíben festejos en caravana en Nuevo León

Compartir esta publicación













El gobierno de Nuevo León publicó en el Periódico Oficial del Estado la prohibición de eventos en caravana de vehículos alusivas a todo tipo de celebración, así como de ciclistas.

La medida obedece a las estrategias de la Secretaría de Salud para evitar más contagios del COVID-19.

El numeral SEGUNDO, de acuerdo 7/2020 publicado el día 17 de junio del año en curso en el Periódico Oficial del Estado, deberá observarse de manera irrestricta. Además, se incluyen en esta prohibición caravana ya sea de ciclistas y caravanas de vehículo cuyo objetivo sea de celebración de onomásticos y/o cualquier otro tipo de festividad.

Manuel de la O, secretario de Salud del Estado, ya se había pronunciado sobre las caravanas vehiculares, de las cuales recomendó no hacerlas porque también formaba un foco de infección de este virus. “No es recomendable, sé que es una modalidad que se está utilizando en estas fechas y se bajan de los carros y se toman fotos. No es recomendable.

“Ya habrá más tiempo para celebrar, espérense, aguanten, hay que resistir. Hay muchos cumpleaños por delante, por uno que no celebren no pasa nada”, declaró el pasado 21 de julio del presente año.

Incluso, días después, el funcionario estatal reconoció públicamente que su hermano menor realizó una caravana vehicular por su cumpleaños y volvió a reiterar que este tipo de acciones no se deberían replicar. “Sí, efectivamente me di cuenta de ello, yo desconocía del cumpleaños de mi hermano y que hizo una caravana, mi hermano menor, ya lo llamé y lo regañé, como hermano mayor que soy, como secretario de Salud y como médico. Me pidió disculpas y le pide una disculpa a toda la sociedad, cometió un error, es humano.

“Aquí tenemos que ser estrictos, no sólo con él, le hablé duro, aunque es mi hermano él tiene que predicar con el ejemplo, todos, nadie tiene permiso de realizar esto (festejos y caravanas), así que vamos a seguir fomentando todas las acciones de prevención”, señaló el 25 de julio pasado.

Por último, dentro de la publicación del Periódico Oficial de este miércoles también se hace una modificación al segundo párrafo del numeral séptimo del acuerdo 9/2020 en el que se establece que estas estrategias para la reducción de la movilidad para la disminución del contagio de covid-19 permanecerán vigentes hasta en tanto los indicadores establecidos por el gobierno del estado muestren un descenso en los niveles de contagio.

