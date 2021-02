Prohíben reuniones por San Valentín en Laredo, Texas

La nueva orden municipal de emergencia contra el Covid-19 que estará vigente hasta el 19 de febrero, contempla dos fines de semana en las que estará prohibido realizar reuniones sociales entre 6:00 de la tarde y 5:00 de la mañana.

El doctor Víctor Treviño, autoridad de Salud en Laredo, emitió la noche del lunes una nueva orden de emergencia contra el Covid-19 al considerar que se requiere para reducir el número de contagios y muertes en la ciudad.

La orden fue firmada por el alcalde Pete Sáenz y entró en vigor de inmediato, pero enfocada en los siguientes dos fines de semana cuando hay dos celebraciones especiales, el Súper Tazón el 7 de febrero y el Día del Amor el 14.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Laredo, Texas récord de muertes por el Covid-19

De esta manera, la orden establece que del 5 al 8 de febrero no se podrán realizar reuniones sociales en las casas entre 6:00 de la tarde y 5:00 de la mañana, y la Policía se encargará de vigilar que se cumpla.

Luego, del 12 al 15 de febrero se implementará de nuevo esta prohibición con multas de hasta mil dólares para quienes violen la orden.

La orden estableció además, una obligación para que los dueños de restaurantes lleven el registro de los clientes que permanezcan en los negocios después de las 8:00 de la noche, del 5 al 7 de febrero y del 12 al 14.

El registro es para clientes y para empleados y debe incluir nombre, dirección y teléfono de las personas y entregarse al Departamento de Salud, para contar con una base de contactos en caso de detectarse un contagio de Covid-19 entre esas personas.

El doctor Treviño incluyó además en esta orden, una obligación a los proveedores de vacunas en la ciudad para que reporten al Departamento de Salud las dosis que reciban y cómo las aplican.

También se confirmó que se mantendrá el toque de queda entre 10:00 de la noche y 5:00 de la mañana.

📣 We have 411 new cases (19 are backlogged) and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 42.59% with 68 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/xVeP0Etpuf

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021