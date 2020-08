Histórico: Oaxaca prohíbe la venta de comida ‘chatarra’ a los niños

Compartir esta publicación













El Congreso de Oaxaca aprobó hoy prohibir la la venta directa a menores de edad de bebidas azucaradas y productos con alto contenido calórico, conocidos como comida “chatarra”.

Con 31 votos a favor, el Legislativo estatal avaló modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir vender, regalar, distribuir o promocionar productos no saludables a menores de edad.

Padres serán responsables de dar a sus hijos comida chatarra

Según dijo previamente la impulsora de la iniciativa, la morenista Magaly López Domínguez, se trata de una prohibición similar a la de la venta de alcohol y cigarros a menores, que deja a los padres de familia la decisión y responsabilidad de alimentar a sus hijos con esos productos con alto contenido.

Protestas de comerciantes

Previo a la aprobación de la iniciativa, un grupo de comerciantes se manifestó en las afueras de la Cámara de Diputados de Oaxaca para mostrar su rechazo a la medida sobre la comida chatarra

“Diputados, ustedes nos representan, pónganse en nuestros zapatos. No nos traicionen. No a la prohibición”, y “En defensa de nuestro empleo, no a la prohibición”, son algunos de los mensajes que portaban una treintena de comerciantes apostados a las afueras del recinto legislativo.

Representantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), también acudieron para pedir que no se aprobara el dictamen.

“Las principales fuentes de ingresos de nuestra economía se encuentran paralizadas: Servicios turísticos, producción artesanal y comercio; se mueven despacio, no hay dinero. COVID-19 nos ha hecho perder millones de empleos, cerrar miles de negocios y vivir con ansiedad por la incertidumbre de no saber cuándo acabará todo esto. Este entorno adverso enfrentamos los oaxaqueños, huelga decir que no es responsable agregar mayores obstáculos a los que ya tenemos”.

“Decimos no a la prohibición, porque lo que se prohíbe, se promueve; la prohibición fomentará la informalidad que opera en la inseguridad, la evasión, sin control sanitario alguno, poniendo en un mayor riesgo de salud pública, generando desabasto y especulación”, señalaron en documento contra la iniciativa.