Prohíben en San Antonio venta de mascotas de criaderos

A partir de ahora, no podrán vender perros y gatos provenientes de criaderos

Compartir esta publicación













Las tiendas de mascotas de San Antonio solo pueden vender perros y gatos de refugios de la ciudad de San Antonio, según a ordenanza de la ciudad que entró en vigor el pasado 1 de enero.

El Concejo Municipal de San Antonio ordenó a finales del 2020 que las tiendas de mascotas que se dedican a la compra y venta perros y gatos solo vendan animales de agencias de control de animales u organizaciones de rescate.

Según los cambios aprobados, todos los perros y gatos vendidos por las tiendas de mascotas en San Antonio deben ser esterilizados, tener microchip y estar inmunizados. Los expertos señalan que una vez las tiendas vendan mascotas rescatadas de la ciudad, ayudará a crear espacios en los albergues.

También aumentó la sanción por vender perros o gatos en mercados de pulgas, al costado de las carreteras o en línea de $100 a $ 500 por las primeras infracciones.

TE PUEDE INTERESAR: Condenado a muerte sobrevive a inyección letal… y murió por covid

A los amantes de los animales también se les prohibirá dejar comida para la alimentación gratuita de las colonias de gatos no domesticados. La comida debe estar en tazones no desechables y no puede ser comida para varios días.

Más de 380 ciudades en los Estados Unidos tienen restricciones sobre la venta minorista de perros y gatos. En Texas, Austin, Waco, Fort Worth, El Paso y The Colony, un suburbio de Dallas, prohíben todas las ventas minoristas de perros y gatos en las tiendas de mascotas

“Esta ordenanza ayudará a impulsar a que la compra y venta sea de forma más humana y alentará a las tiendas de mascotas a ser parte de la solución de la superpoblación de mascotas”, dijo en aquel entonces Katie Jarl Coyle, directora regional del suroeste de la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos.

La concejal del Distrito 3 Rebecca Viagran había dicho que más de 17,000 cadáveres de perros y gatos fueron recogidos por trabajadores de la ciudad desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020.

La ordenanza en sí fue aprobada con un solo voto en contra (“no”) de la concejal de distrito 5, Shirley Gonzales. La concejal del Distrito 4 Adriana Rocha García no estuvo presente en las votaciones para aquel entonces.

“Simplemente no veo cómo la ordenanza realmente llega a la fuente de los problemas que tenemos aquí en San Antonio”, dijo Gonzales. “Sabemos que tenemos superpoblación, no hay duda. Sabemos que tenemos problemas con los perros sueltos. … Tenemos un grave problema con la responsabilidad de tener mascotas”, agregó.

Los Servicios de Cuidado Animal realizaron una encuesta en julio de 2019 y febrero de este año, obteniendo opiniones del público. Se recibieron 243 comentarios escritos a favor de la ordenanza y 54 en contra.

Buenos días 🌤 hoy es martes 5 de enero, Santo Juan Neumann. La temperatura 🌡 en este momento, en Nuevo Laredo, 8 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias. 📱 https://t.co/R5HiZCjAnf pic.twitter.com/ha0XcI1gXO — El Mañana (@ElMananaOnline) January 5, 2021