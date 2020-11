Si no respetan la promoción de Buen Fin, Profeco te dice cómo quejarte

Compartir esta publicación













Las promociones del Buen Fin terminan en dos días, y si en estos días últimos los negocios participantes no respetan la promoción que anuncian, no olvides que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)emprendió en esta pandemia por el covid-19 una serie de acciones y programas para ayudante cuando tu compra no ha sido la que esperabas.

Dicha dependencia gubernamental, contará con un servicio de 9:00 a 21:00 horas; recuerda que es el único organismo habilitado para atenderte en caso de algún abuso o inconformidad por parte del proveedor, como no respetar promoción, garantía, o fallas en el servicio; además, cuenta con una oficina en cada estado para llevar a cabo algún trámite.

En caso de requerir información o asesoría, por las quejas de no respetar la promoción, o de cualquier otro fallo al consumidor, la Profeco pone a tu disposición estos datos de contacto:

Teléfono del consumidor: 55556 88722 o 800 468 8722, lada sin costo para el interior de la República Mexicana, y también disponible en:

http://telefonodelconsumidor.gob.mx

Teléfono móvil WhatsApp: 55807 80485 / 55 8078 0484 55807 80488 / 55807 80344

También puedes contactar a través de:

[email protected]

[email protected]

Twitter: @Profeco / @AtenciónProfeco

Facebook/ProfecoOficial

Es importante que guardes los comprobantes de tu compra como tickets, facturas o garantías del producto, para poder realizar alguna reclamación, cambio o devolución.

¿Cómo presentar una queja?

Si el proveedor no respeta la garantía de un producto que te vendió en malas condiciones o si te cobran una tarifa más alta que la correspondiente a tu consumo, puedes levantar una queja.

Para presentar una queja necesitas:

Tu nombre y domicilio.

Identificación oficial

Contrato, recibo o comprobante de compra.

Nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado.

Descripción del bien o servicio que se reclama y la narración de los hechos que dieron lugar a la queja.

Formato de recepción de queja impreso.

Si te encuentras fuera del país, y haz realizado alguna transacción con alguna empresa mexicana que te haya incumplido, también puedes presentar tu queja vía telefónica o por internet a través del Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE), por lo que deberás presentar una carta explicando los hechos en la que incluyes tu nombre, domicilio, correo electrónico, así como los del proveedor que te afectó, que aparezcan en el recibo o comprobante de la transacción.

El formato de recepción de queja.

Identificación oficial y comprobante de domicilio, escaneados.

Recibos, facturas y contratos que amparen el bien adquirido o servicio contratado, escaneados.

Cualquier otro documento adicional que pueda contribuir a la reclamación, escaneado.

Envía la documentación por correo electrónico a la dirección [email protected]

La Profeco te acompañará en el proceso que puede resultar en la restitución o devolución del monto pagado por el bien o servicio y, en su caso, la bonificación o indemnización por daños ocasionados al consumidor.

Recuerda que también puedes conciliar en línea con las empresas que se encuentran registradas en nuestra herramienta Concilianet.

📅Profeco te respalda en #ElBuenFin y ponemos a tu disposición nuestros medios de atención para hacer valer tus derechos. 📍También estamos presentes en nuestras Oficinas de Defensa del Consumidor, consulta la más cercana https://t.co/8sy2UQpMCR pic.twitter.com/goapm7ebDC — Profeco (@Profeco) November 17, 2020