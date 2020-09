Promoverán voto en jóvenes

Para promover el voto entre los alumnos de preparatoria el Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD) y la Coalición “Sal y Vota” tendrán una registró de electores de mañana al lunes 14, afuera de cada edificio, un día por cada escuela de educación básica media superior.

En horario de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, así como de 4:00 a 6:00 de la tarde, serán los dos horarios de cada jornada, empezando mañana en la banqueta de la preparatoria Cigarroa.

Promover el voto . “Sal a Votar” programa de coalición escolar para el empadronamiento de jóvenes alumnos, continuará el martes en la preparatoria Treviño Magnet School, con mismo doble horario para promover el voto.

El miércoles tocará turno a la escuela García Early College; el jueves 10 será la preparatoria Martin; el viernes a Nixon. Y el lunes 14 a la Academia Lara y a la preparatoria Valdez, estas dos últimas en horarios restringidos, sólo de 10:00 a 11:00 de la mañana.

“Es una de las más importantes e históricas elecciones en el país, será crucial que todos participemos y externemos nuestras voces, el futo de la nación, nuestro futuro, el de la juventud, ser muy impactado por este compromiso civil de involucrarnos en esta votación venidera, todos tenemos que participar en nuestro democrático sistema de gobierno”, dijo la doctora Martha Villarreal, coordinadora de la coalición Salgamos A Votar o Sal y vota (Get Out the Vote).

“Estamos exhortando decididamente a nuestros jóvenes a que se registren y luego voten en esta elección del primer martes de noviembre, por eso los invitamos a que acudan a su respectiva escuela en esta siguiente semana y el lunes de la otra”, señaló Villarreal.

Se les incentiva a los muchachos, brindándoles horas de servicio a la comunidad, mismas que requieren para graduar, a aquellos que se registren, igual ocurrirá cuando demuestren que votaron.

Se pide que al acudir a su respectiva preparatoria, guarden la distancia social y demás medidas sanitarias, como son el portar cubrebocas, no saludarse ni de mano, ni de beso, entre los adolescentes.

De llevar los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social o su licencia de manejo si tienen una, para comprobar edad de registro (18 años cumplidos antes del martes 3 de noviembre, fecha de la elección nacional). Y tienen que llevar su propia pluma en color negro.

