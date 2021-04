Promueven la economía de laredo

Compartir esta publicación













Para conmemorar el aniversario de la fundación de Laredo y promover la economía local, la organización Webb County Heritage Foundation realizará la semana de cenar en restaurantes locales.

Margarita Araiza, directora ejecutiva del organismo, dijo que este evento, el primero en su tipo, se llevará a cabo del 9 al 15 de mayo, semana donde además se celebrará el aniversario de la ciudad de Laredo.

El programa se denomina “Cenando Bajo Siete Banderas” contará con la participación de 11 restaurantes locales que tendrán promociones y platillos especiales durante toda la semana.

“Es un evento diseñado para ayudar a reactivar la economía local, celebrar el aniversario de Laredo y apoyar el trabajo que realizamos en Webb County Heritage para preservar la cultura y la historia de Laredo”, indicó.

Henry Sauvignet, presidente de la mesa directiva de Webb County Heritage Foundation hizo un llamado a la comunidad para hacer de este programa un éxito participando ya sea para cenar en los restaurantes participantes o bien para pedir para llevar.

La lista de restaurantes participantes incluye a Border Foundry, Trattoria Mia, El Mesón de San Agustín, The Tack Room, Burger Bar inside Old #2, The Tasting Room at La India, Emperor Garden Asian Bistro, 550 Pizzeria, El Capataz, Tabernilla y Lolita’s Bistro.

“De verdad queremos motivar a la comunidad para apoyar a nuestra economía con este evento, hay muchos negocios locales que han sufrido por la pandemia y esta es una buena oportunidad para reactivarse”, dijo Sauvignet.

El 15 de mayo se celebra el 266 aniversario de la fundación de Laredo por don Tomás Sánchez y Webb County Heritage Foundation realiza eventos especiales para recordar la histórica fecha.

“Ahora lo vamos a celebrar de una manera diferente, probando el sabor de nuestra cultura a través de los restaurantes”, mencionó.

Alyssa Cigarroa, regidora del Distrito 8, hizo también un llamado a la comunidad para apoyar el programa, divertirse, pasarla bien y al mismo tiempo contribuir para mejorar la economía local.

Para obtener boletos, cuyo costo varía de 25 a 100 dólares, las personas interesadas pueden entrar a la página www.webbheritage.org.

