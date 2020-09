Pronostican tormenta de nieve y frío ártico para el norte y centro de Estados Unidos

A partir de esta semana, los pronósticos meteorológicos para las próximas horas estiman números récord de frío debido al viento ártico. Lo anterior podría traducirse en temperaturas por debajo de las 20 °F, según reportó el canal de noticias Kiro 7.

El frente de frío traerá nieve inusual a las Montañas Rocosas. Las elevaciones más altas de esa región podrían recoger más de 20 centímetros de nieve, indica el pronóstico de la cadena CNN.

El reporte de Weather.com precisa que un evento significativo de caída de nieve continuará por esa zona y Front Range este miércoles. El informe además anticipa que partes del corredor Interstate 25, incuyendo Denver y Cheyenne, Wyoming, verán acumulaciones de copos.

Desde horas tempranas del martes, nieve o lluvia que se transforma en nieve avanzaba hacia el sir por el este de de Idaho, Wyoming, el oeste de South Dakota y el norte Colorado. Nieve mezclada con lluvia se registró la mañana de ayer en Denver.

En el caso de Black Hills, en South Dakota, entre 10 a 15 pulgadas de nieve fueron reportadas en las horas iniciales del martes.

El abrupto cambio se da luego de varios días con temperaturas de calor récord. Las condiciones del tiempo podrían dañar árboles y provocar interrupciones en el servicio de electricidad. El escenario nevado que se espera sería

El patrón de esta semana refleja las condiciones que se podrían extender por todo el mes.

El Centro de Pronóstico del Clima (CPC) anticipa condiciones más cálidas y más secas de lo normal en todo el oeste, un mes más frío de lo normal en las llanuras del centro-norte y un mes más húmedo de lo normal en las llanuras del centro-sur y gran parte del este de Estados Unidos.

STORM ALERT 9/8, 9 AM: Winter weather has moved into CO. With the weight of leaves and freezing temps, as little as 1-2 inches of snow can bring down tree branches. Remember, stay away from downed power lines. https://t.co/1VLRhmQsrq pic.twitter.com/OGgTfvDL1M

— Xcel Energy Colorado (@XcelEnergyCO) September 8, 2020