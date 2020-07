Pronostican lluvia en Texas por posible llegada de tormenta

Texas podría tener días de lluvia a partir de este jueves con la posible llegada de una tormenta a Estados Unidos que estaría afectado el área de Houston de acuerdo con el reporte del Sistema Meteorológico.

Según expertos climatológicos, explicaron que actualmente hay un sistema de tormentas entre el estado de Florida y Cuba pero que en el transcurso del martes y miércoles estaría viajando por el Golfo de México hasta llegar a Texas.

Si este sistema de tormentas llegara a intensificarse en su viaje hasta Texas, podría convertirse en una tormenta tropical de nombre ‘Gonzalo’ o ‘Hanna’. Las precipitaciones podrían afectar a ciudades como Houston y San Antonio.

Actualmente el sistema tiene un 40% de probabilidades de formarse en una tormenta tropical; por lo que se pide a los residentes del área de Houston prepararse asegurando que a finales de esta semana habrá lluvia.

Los acumulados de lluvias para el final de la semana están entre 5 y 7 pulgadas.

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes emitió una primera advertencia por la depresión tropical siete en el Atlántico. Según el pronóstico de las autoridades, podría tocar el norte de Venezuela. A pesar de la lejanía a nuestra región, meteorólogos no descartan la posibilidad que en los próximos días toque territorio estadounidense.

Here are the 11 am AST, Wednesday, July 22 Key Messages for Tropical Storm #Gonzalo. Interests in the southern Windward Islands should monitor the progress of #Gonzalo https://t.co/pLUNBzuC1h pic.twitter.com/2K86XexOcJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 22, 2020