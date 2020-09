Pronostican tormentas lluvias para todo el Valle de Texas

Después de un par de días de descanso con poca o ninguna lluvia, el agua vuelve esta semana al área del Valle de Texas, anunció el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El mejor potencial para lluvias más fuertes está cerca de la costa del condado de Cameron hasta el martes, luego a través de partes de Starr y Zapata el martes y más allá. La mayoría de las áreas deben recibir de 1 a 3 pulgadas y con 6 pulgadas o más, según las previsiones.

Prepárate para los aguaceros y las inundaciones que sufrirán algunas localidades como lo muestra el mapa, durante la semana.

Las lluvias y las tormentas eléctricas aumentarán la cobertura sobre el Golfo y a lo largo de la costa y por la tarde esta actividad también se desarrollará en el interior. Los vientos del norte / noreste estarán hasta 10-20 nudos y esto traerá mareas a unos 2-4 pies esta tarde.

Las posibilidades de lluvia sobrepasa todo el Valle de Río Grande y el Deep South Texas a principios de la semana. Algunas de las lluvias pueden ser localmente fuertes hasta el lunes por la noche. Con la humedad tropical sobre la zona, las lluvias dispersas y las tormentas eléctricas se quedarán alrededor y después durante toda la semana.

The NASA smoke model not painting a pretty picture for the next 5 days in the Pacific NW. Also notice how the eastbound smoke gets wrapped up in Paulette later in the week. #idwx #orwx pic.twitter.com/aLL3tZFA87

— NWS Boise (@NWSBoise) September 14, 2020