Protegen en Tamaulipas obras infladas en precio

Actualmente, en Tamaulipas se permite que una obra pública que debió costar por ejemplo, un millón de pesos, en realidad termine pagándose a sobreprecio mayor al 25 por ciento.

Una propuesta para reducir el sobreprecio a 10 por ciento máximo, fue rechazada por diputados tamaulipecos.

Los congresistas de Tamaulipas rechazaron tres propuestas anticorrupción en Obras Públicas, presentadas y basadas en recomendaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad.

Las propuestas incluían tres recomendaciones básicas:

1.- Incorporar la figura de testigo social, 2.- que en el proceso de planeación de obras públicas se realicen estudios de mercado, y 3.- Reducir del 25 al 10 por ciento, el porcentaje en el que un contrato puede ser modificado en su monto o plazo.

El IMCO y otras organizaciones como Transparencia Mexicana, han señalado que para combatir la corrupción en obra pública es necesario modificar y poner garantías de transparencia a los procesos de compra, contratación y vigilancia que tienen los gobiernos locales.

