Protestan sin afectar comercio

El hartazgo de los operadores de transporte de carga derivó en una protesta justo a las puertas de entrada del puente internacional 3, previo al inicio de sus operaciones sabatinas.

Ayer, desde las 7:00 de la mañana, un vehículo particular bloqueaba la entrada al recinto, la Unión de Operadores Fronterizos cumplió con la protesta, aunque no recibió el apoyo total de los agremiados, pese a las constantes quejas que hacen sobre las kilométricas filas que se registran diariamente.

“No nos dejan generar, ellos facturan y facturan -los empresarios- y nosotros cuándo. Toda la semana les dieron terapia a los compañeros, diciéndoles que si se paraban los corrían. No sé si este paro fracasó o no, tampoco vamos a exponer nuestra vida, pero sí queremos que la autoridad entienda que estamos aquí por una razón: queremos una solución”, expresó José Antonio García Fuentes, presidente de la asociación.

El puente se abrió a las 8:00 de la mañana y los operadores comenzaron a ingresar al recinto auxiliados por personal de la aduana, pues el vehículo particular seguía obstruyendo uno de los carriles.

El lugar era resguardado por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y a pesar de ser una vía del orden federal, elementos de Tránsito Municipal también participaron.

García Fuentes destacó que es urgente la intervención de las autoridades federales, pues el problema no está en los manifiestos como lo han expresado los representantes de la Central de Carga Nacional de Autotransporte de Carga y mucho menos la solución será un taller virtual de capacitación.

“Queremos que tengan voluntad de abrir los módulos en su totalidad, pero sólo hay personal para dos módulos, no pueden abrir más. Se requiere voluntad y no la hay, pues los únicos afectados somos los operadores, no los empresarios”, reiteró.