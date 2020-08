Prueba de covid-19 negativa no significa recuperación total: experta

Compartir esta publicación













Nisreen A. Alwan, experta en salud pública, narró a “Nature” sobre la necesidad de definir y medir la recuperación del Covid-19, así como monitorear a los pacientes después de la alta en hospitalización, pues un resultado negativo en la prueba no implica que los efectos de la enfermedad no sigan atacando al sistema inmune.

La maestra en epidemiología advirtió que todas las personas que presentan síntomas seguirían siendo un “caso” hasta que cumplieran los criterios de recuperación o fallezcan.

Prueba negativa, solo un paso más en el proceso de recuperación

Desde hace ocho meses, cuando se identificó el primer caso del nuevo coronavirus en Wuhan, el estimado de casos positivos por la enfermedad es incierto, pues millones de personas en el mundo que se infectaron y no se sometieron a una prueba, o no visitaron espacios clínicos, no forman parte de las estadísticas de las autoridades sanitarias, expuso la doctora en medicina.

El SARS-CoV-2 puede afectar a la mayoría de los órganos, incluso dejar secuelas en el cerebro independiente si sufriste un cuadro leve o grave.

Otra de las problemáticas que expuso fue que la mala salud en las personas

recuperadas persiste al presentar síntomas como pesadez en el pecho, dificultad para respirar, dolores musculares, palpitaciones y fatiga. La especialista advirtió que si estás manifestaciones continúan durante más de tres semanas, no puede considerarse que superaron la enfermedad o como casos leves de esta.

Entre tanto, A. Alwan compartió que, al ser parte del personal que combate la enfermedad, presentó síntomas como de fiebre, tos, malestar gastrointestinal, dolores en el pecho y en las piernas desde finales de marzo y no han cesado.

La profesora de la Universidad de Southampton en Inglaterra dio cuenta de su preocupación por lo que estas consecuencias del Covid-19 signifiquen a largo plazo en su salud, mismo que resulta más alarmante al estar al cuidado de niños pequeños.

“Hay muchos otros que no han recuperado su salud anterior, incluso meses después de sus síntomas iniciales. Entre ellos, los síntomas fluctuantes como el mío son comunes”, dijo.

Pese a que los especialistas han determinado a los sectores de la población que son más susceptibles de morir por Covid-19, no se conoce aún quienes tienen más probabilidades de experimentar problemas de salud prolongados.

“La idea de aceptar ciertos niveles de infección en la sociedad, mientras se protege a los vulnerables, pierde sentido si no se considera la salud y la productividad como resultados junto con la muerte”, advirtió A. Alwan.

Para la especialista en medicina clínica es preocupante que algunas personas, como los jóvenes, descuiden las medidas preventivas tras un par de días de recuperación.

Por lo que aseguró que “la recuperación significa volver a los niveles de funcionalidad y calidad de vida previos a la infección”.

Consideró necesario el seguimiento de todos los pacientes con el virus del SARSCoV-2, tanto los que fueron confirmados por una prueba como a las personas que por síntomas tienen probabilidad de padecerla, además de averiguar si fueron capaces de recuperarse y volver a su estado anterior.

“Necesitaremos una mejor vigilancia. El primer paso esencial es obtener definiciones claras y universales de recuperación y gravedad de Covid-19”.