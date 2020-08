Pruebas dan falso resultado

Compartir esta publicación













La aplicación antes de tiempo de las pruebas de Covid-19 por algunos particulares están dando falsos positivos, así lo dio a conocer Francisco Mejía Barrientos presidente de la Comisión de Salud en el Consejo de Instituciones.

“Yo respeto mucho a los que hacen las pruebas rápidas, más no estoy de acuerdo por las decisiones que toman porque desconocen la especificidad y sensibilidad de éstas, porque es un tema muy serio, se requiere de mucho profesionalismo, ya entramos en un mundo en donde todos las están realizando sin tener el conocimiento para hacerlo”, explicó.

Dijo que existen excelente químicos que las realizan y están capacitados para ello, pero hay muchos médicos que ahora las aplican y no están capacitados para ello.

“Me he enterado que dicen no tiene chiste hacerlo, nada más colocas en una barrita de plástico, hay dos pocitos y colocas el cuerpo y ahí te dice si eres positivo o no; está fácil el procedimiento, mas no lo que implica la calidad del reactivo, que sepan lo que es sensibilidad, la especificidad, desconocen mucho de esto, tienes que tener debida capacitación y aún así le falla, en este tipo de situaciones”, expresó el galeno.

Refirió que existen reglas específicas para ello, ejemplificó el guardar distancia con VIH si llega un paciente y tuvo contacto con una persona sexoservidora un día antes y no tuvo protección, y acude a realizarse la prueba, ésta saldrá negativa, porque se necesita que el virus se incube y se interprete en la prueba, pero esto es después de tres meses.

Mejia Barrientos mencionó que para que estas pruebas sean fidedignas deben de cumplir con el tiempo de cuando aplicará, sensibilidad 100 por ciento, especificidad de la prueba, ya que si no cumple con esto dará falsos negativos, y no las cumple, y eso confunde a la gente.

Para ello, se requiere de siete días incubado en lo que empieza la sintomatología al día siguiente o un poco antes -fiebre, dolor de cuerpo, cabeza-; del séptimo día al día 14 ésta va en aumento.

Explicó que la prueba rápida debe de hacerse a partir del séptimo día; que es cuando aparece el IGM, y por eso las pruebas rápidas salen negativas, porque no hay anticuerpos, para que sean fidedignas 100 por ciento se deben de realizar después del séptimo día.

“De cien pacientes que yo tenga con Covid, de éstos 30 van a ser asintomáticos los primeros cinco días, de acuerdo; del séptimo al 14 se agudizan los síntomas, aparecen problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, neumonía, dolor en el pecho, fatiga, cansancio, debilidad en la pérdida muscular; te atacan con todo”, dijo.

Entre 10 y el 14, agregó que falta el oxígeno y cierta cantidad de pacientes se intuban, es decir de 100, 7 requieren intubación.

“Es aquí cuando aparece el IGM, es decir la infección empieza a tener anticuerpos, en la prueba rápida etapa de latencia, se incuba del 1 al 7, del 7 al 14 se agudiza la enfermedad, del 14 al 21 latencia anticuerpo y todavía infectas”, dijo.

Pero del 21 al 28 se llama etapa de la convalecencia, ya tienes IGG y ésta te dura de dos a tres meses de inmunidad y no contagias.