¿Cómo obtener los $10 USD de regalo de PS Plus en Playstation 4?

ESTADOS UNIDOS.- Los rumores sobre un regalo singular que está dando el servicio PS Plus no es solo una especulación de Internet, ya que varios usuarios han sido capaces de alcanzar este tan preciado detalle para ponderar el décimo aniversario de la tienda virtual PlayStation 4.

Si bien es cierto que la suerte es un factor para llevarse este premio, hay algunos requisitos que te podrían ayudar a obtenerlo más fácilmente.

Primero que nada hay que entender que existen dos tipos de compensación monetaria: tanto en euros como en dolares. Por lo tanto es probable que tu premio se ajuste a la moneda que se maneja en tu continente. Así que si formas parte de la comunidad PlayStation en el continente americano, el premio que podría aparecer en tu cuenta sera interpretado en dolares.

Ahora, sería injusto para aquellos que pagan una suscripción de PS Plus que las personas con una versión de prueba (o sin suscripción) también sean candidatos a recibir este premio. Por esta razón necesitas contar con una suscripción diferente a la prueba de 15 días si buscas ganar este premio (la de un mes bastará para ser considerado).

Finalmente una razón casi obvia, pero que entra en el marco de la legalidad, es que necesitas una cuenta que acredite tu mayoría de edad, en el caso de México la cuenta debe ser usada por un usuario de 18 años en adelante.

Are you one of the chosen PS Plus members who got a $10 credit? 👀 Sony is giving it away to celebrate 10 years of the service https://t.co/XxY2OwXtyp pic.twitter.com/9QwgymYAjV

— GameSpot (@GameSpot) July 25, 2020