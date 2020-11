Alertan por información sobre apertura de Puentes

Debido a la expectativa por la apertura de los puentes fronterizos entre Estados unidos y México a los cruces no esenciales, circulan en redes sociales versiones de que en breve serán abiertos, sin embargo son falsas.

Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza alertaron a la comunidad comunidad para que no haga caso de publicaciones en las redes sociales en las que se asegura que los cruces internacionales a los viajes no esenciales serán abiertos.

El Secretario Interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, a través de sus redes sociales hizo pública la decisión de extender por un mes mas las restricciones de viaje entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Con la finalidad de continuar con las prevenciones para evitar la ropagación del Covid-19, Estados Unidos, México y Canadá, extendemos las restricciones a los viajes no esenciales hasta el 21 de diciembre.

“Estamos trabajando muy de cerca con México y Canadá, para mantener la frontera abierta únicamente al comercio y los viajes esenciales, al tiempo que protegemos a la población del contagio de este virus”, declaró Chad Wolf.

In order to continue to prevent the spread of COVID, the US, Mexico, & Canada will extend the restrictions on non-essential travel through Dec 21. We are working closely with Mexico & Canada to keep essential trade & travel open while also protecting our citizens from the virus.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) November 19, 2020