Se acerca Viernes Negro ¿Seguirán cerrados los puentes?

Ya han transcurrido casi 8 meses desde el cierre de los Puentes Internacionales, decisión que se tomó luego de los altos riesgos de contagios por el Coronavirus Covid-19.

Ante la cercanía del Black Friday o Viernes Negro, uno de los días de mayores ventas en Estados Unidos, surge de nuevo la pregunta si los puentes internacionales abrirán a mexicano o viajeros no esenciales, de los principales compradores en estas fechas que marcan el inicio de la temporada navideña.

En su ultimo comunicado al respecto el canciller Marcelo Ebrard, anunció que se extenderán las restricciones al tránsito terrestre para viajes no esenciales en los puentes internacionales de la frontera entre México y Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que no podrán ser suspendidas todas las restricciones en la frontera común con Estados Unidos hasta que no se encuentren los estados en semáforo epidemiológico verde, lo que significa que mientras esto no suceda los puentes permanecerán cerrados a cruces no escenciales.

ULTIMO COMUNICADO 16 OCTUBRE

La secretaría de Relaciones exteriores también se pronuncie o al respecto.“Tras revisar el desarrollo de la propagación de #COVID19 en ambos países y que diversas entidades federativas regresan a color Círculo naranja en el Semáforo Epidemiológico, Bandera de México planteó a Bandera de Estados Unidos la extensión por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera”, anunción la dependencia a través de su cuenta oficial en Twitter.

Las autoridades de Laredo, Texas, ya se encontraban listas para la apertura de los puentes internacionales, con protocolos de seguridad para evitar la propagación del Covid-19, sin embargo, la apertura de la frontera para viajes no esenciales tendrá que esperar.

Fue el Gobierno de México el que propuso la extensión de estas restricciones, que nunca se han aplicado para vuelos comerciales, hasta el día 21 de noviembre del 2020.

En conclusión, será el 21 de este mes de noviembre que se abrirían los puentes Internacionales, siempre y cuando esto no represente un riesgo importante para la salud o bien, que las ciudades fronterizas con estados Unidos, estén en semáforo verde, según las autoridades.