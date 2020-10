Ordena Estados Unidos mantener fronteras cerradas

Las fronteras terrestres con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no los viajes no esenciales hasta el 21 de noviembre, así lo afirmó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La extensión se produce cuando Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados del mundo por la pandemia del coronavirus y está reportando el segundo mayor número de casos nuevos diariamente.

Para continuar limitando la propagación del covid-19, Estados Unidos, México y Canadá extenderán las restricciones a los viajes no esenciales hasta el 21 de noviembre”, escribió en Twitter el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.

To continue to limit the spread of COVID, the US, Mexico, & Canada will extend the restrictions on non-essential travel through Nov 21. We are working closely with Mexico & Canada to identify safe criteria to ease the restrictions in the future & support our border communities.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) October 19, 2020