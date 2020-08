Proponen abrir puentes internacionales; así funcionaría

El gobierno de Estados Unidos mantiene cerrados los puentes internacionales a viajeros no esenciales desde el 21 de marzo

El congresista federal Henry Cuéllar presentó una propuesta ante el Secretario de Seguridad Interna (DHS) para reabrir los puentes internacionales a viajeros no esenciales que cumplan con requisitos de seguridad contra el Covid-19.

“Entiendo que por la necesidad de proteger la salud de las personas los cruces están restringidos, pero necesitamos tener un plan para permitir que viajeros no esenciales también puedan cruzar si no representan un riesgo para propagar el Covid-19”, dijo.

La propuesta la entregó directamente al secretario Chad Wolf, quien la recibió para estudiarla, y le indicó que era interesante.

“Mi propuesta es poner un plan piloto en Laredo y otro en un puerto de la frontera con Canadá, para ver cómo funciona y luego extenderlo a toda la región fronteriza”, indicó Cuéllar.

El gobierno de Estados Unidos mantiene cerrados los puentes internacionales a viajeros no esenciales desde el 21 de marzo y ha extendido el cierre cada 30 días.

“Cada mes se extiende la medida, pero no se tiene un plan para ayudar a los negocios del lado americano que dependen de los visitantes de México, si bien la salud de las personas es muy importante, tenemos que encontrar un balance para mejorar la salud financiera de estos negocios”, apuntó.

Consideró ilógico que el cierre para viajeros no esenciales solamente se aplique por tierra ya que si entran por aire o por mar, entonces sí pueden ingresar a Estados Unidos.

“Esto no me pareció bien y se lo dije al secretario Wolf, quiere decir que solamente las personas de ingresos al-tos pueden entrar y los demás no”, afirmó.

Aunque Cuéllar declinó ofrecer detalles específicos sobre el contenido de la propuesta, adelantó que pueden implementarse medidas como tomar la temperatura de los viajeros o inclusive pedirles una prueba.

“Los oficiales de la aduana se tomarían unos minutos más para revisar a estas personas y si cumplen los requisitos podrán entrar a Estados Unidos”, mencionó.

Actualmente sólo quienes realizan actividades esenciales como de transporte, aduanas, logísticas, por cuestiones de salud o de educación, son quienes pueden cruzar al lado americano.

“Espero tener una respuesta antes del 21 de agosto, cuando se decidirá si se extiende de nuevo el cierre de los puentes a viajeros no esenciales”, añadió el congresista.

