Hay 16 puntos para vacunación en Laredo

Al menos 16 puntos ya tienen vacunas contra el Covid-19 disponibles para personas mayores de 65 años o para quienes tengan más de 16 y padezcan una enfermedad crónica, que haga imperativo que se vacunen para proteger su vida.

Los puntos de vacunación

La cadena H-E-B tiene disponibles vacunas en las farmacias de las tiendas 255, la 186, la 207, la 570, la 449, la 586 y la 95, pero las personas deben llamar para hacer una cita.

También hay vacunas disponibles en puntos como clínicas de South Laredo Health Care del sur y la del oeste, en el Centro Médico de Laredo, Laredo Emergency Room, en la farmacia Healthville, en TAMIU, en Laredo Regional Medical Center y en el hospital STAT Specialties.

El Departamento de Salud de Laredo recibió 600 dosis, pero ya se aplicaron a personal que responde a emergencias y a trabajadores de la dependencia, tanto médicos como enfermeras y a los laboratoristas y técnicos.

Además, se aplicaron 2 mil 500 vacunas donadas por Laredo Emergency Room durante una campaña de tres días en TAMIU con el servicio de Drive Thru, y donde se vacunó a personal de salud y a quienes están incluidos en la Fase 1B.

Desde el 29 de diciembre, el Departamento de Salud de Texas puso en efecto la Fase 1B que hará disponible la vacuna a personas que no sean trabajadores de la salud ni que respondan a emergencias relacionadas con el Covid-19.

Entre las enfermedades incluidas para que se les aplique la vacuna está el cáncer, enfermedades de los riñones, obstrucción de pulmones, padecimientos del corazón, además de obesidad severa.

Se incluyen también personas que recibieron trasplantes de órganos y a quienes padecen diabetes tipo 2.

La vacuna es gratuita, pero antes de aplicarla, las personas deben llenar unas formas y registrarse, por lo que el proceso es tardado.

Para conocer los sitios donde está disponible la vacuna en Laredo, las personas deben ingresar a www.txdshs.maps.arcgis.com y seguir las indicaciones.

Entre sábado, domingo y lunes, el personal del Departamento de Salud ha aplicado 3 mil 520 vacunas en la modalidad Drive Thru en las instalaciones de TAMIU, no obstante se han registrado quejas de largas esperas y de confusiones en la aplicación, mientras en clínicas privadas se quejaron de que personas que no calificaban se inocularon.

En las siguientes semanas Laredo recibirá miles de vacunas adicionales, debido a que las primeras 14 mil 300 ya se agotaron entre personal de salud, bomberos, oficiales de la ley, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

COVID-19 UPDATE (01/04): Hospitalization rate is at 41.53% (-3 hospitalizations from 01/03) with 142 patients in the ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit www.cityoflaredo.con/coronavirus/ #LaredoHealth pic.twitter.com/bujCONPq3h

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 5, 2021