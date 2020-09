¿Qué es Among Us?; te decimos cómo jugar y descargarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- El título Among Us se ha vuelto viral en los últimos días, pero ¿qué es? Se trata de un videojuego multijugador que ha cobrado relevancia pese a que se lanzó desde 2018.

La trama consiste en que en un grupo de entre cuatro y diez personas deben descubrir quién o quiénes son los traidores entre la tripulación, pues de no hacerlo todos terminarán siendo ‘asesinados’.

De esta forma, unos compiten por descubrir al impostor y este por eliminar a todos sus rivales, tratando de cumplir con las tareas asignadas previamente.

Una vez que se carga la partida, los jugadores son llevados a la nave espacial, donde se les asignan tareas por igual, por lo que deben desplazarse alrededor del lugar con la encomienda de descubrir al asesino. Por su parte, el impostor debe eliminar a todos los competidores sin ser descubierto, y para ello también puede originar desperfectos, causando caos entre los demás.

Si un jugador observa el cuerpo de un compañero caído debe reportarlo a los demás o convocar a una junta en la que se discutirán actitudes sospechosas e incluso se puede votar para eliminar a un sospechoso.

Cosas que me pasarían a mi en among us pic.twitter.com/8SO7msihmm

— Sam (@Sweetsbuteras) September 6, 2020