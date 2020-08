¿Qué es el arte?: Tarea y ejercicio de Aprende en Casa lunes 31 de agosto

Compartir esta publicación













¿Qué es el Arte?

Como arte denominamos un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano de fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas.

Etimológicamente, la palabra arte procede del latín ars, artis, y del griego τέχνη (téchne), que significa “técnica”. De ahí que fuera usada en la antigüedad para referirse también a oficios como la herrería, además de las disciplinas como la poesía, la pintura o la música.

Las artes buscan representar, a través de medios diferentes el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginadas, mediante el uso de símbolos o alegorías.

La expresión arte se usa también para referir a todos aquellos procesos manuales que requieren de la aplicación de reglas o técnicas específicas, orientadas al disfrute de los sentidos. Por ejemplo, las artes culinarias.

Arte también es una palabra utilizada para indicar la capacidad o habilidad para hacer algo con excelencia y pericia. Por ejemplo, el arte de la guerra o el arte de la política.

También se usa para hacer referencia a algo que debe estar bien hecho o a algo que debe aprenderse o hacerse con atención y cuidado: “Ejercitar bien tiene su arte”. “Amar es un arte”.

Tipos de arte

Las artes pueden ser clasificadas siguiendo diversos criterios. Conozcamos algunos de ellos.

De acuerdo a la disciplina

Artes plásticas

Son consideradas artes plásticas todas aquellas expresiones artísticas que transforman o modifican los materiales, sea en superficies bidimensionales o tridimensionales. Las artes plásticas explotan elementos como el plano, las líneas, el volumen, la textura, etc. Se puede clasificar en:

Artes mayores: pintura (La joven del arete de perlas de Vermeer); escultura (David de Miguel Ángel); arquitectura (cúpula de la Catedral de Santa Maria del Fiore en Florencia, diseñada por Brunelleschi).

Artes mayores: se refiere a aquellas manifestaciones de las artes plásticas que tienen por propósito la contemplación estética. Coinciden con aquellas reconocidas como “bellas artes” por su carácter autónomo respecto a la utilidad. Esencialmente, pintura, escultura y otras disciplinas semejantes.

Artes menores: elementos artísticos son aplicados a objetos utilitarios.

Artes menores, artes aplicadas o artes utilitarias: son aquellas expresiones plásticas que están subordinadas a un principio de utilidad. Entre ellas se pueden mencionar la ebanistería, la orfebrería, el vitral, el mosaico y las artes decorativas en general.

Artes musicales o sonoras:

Es una expresión que refiere a todas las manifestaciones de la música, independientemente de su género, estilo o formato. Recientemente, se ha incorporado también una disciplina específica de aparición reciente, conocida con el nombre de arte sonoro.

Artes literarias o literatura:

Se refiere a todas las manifestaciones de la literatura. Entre ellas podemos mencionar: la narrativa (novela y cuento), la poesía, el ensayo y la dramaturgia.

Artes escénicas:

Engloba el conjunto de manifestaciones destinadas a la representación escénica. Por sus características, las artes escénicas son interdisciplinarias. Dentro de ellas se pueden mencionar el teatro por excelencia, así como la danza, el teatro de títeres, los espectáculos, los musicales y la ópera, entre otros.

Artes audiovisuales:

Se refiere a todas aquellas expresiones artísticas que utilizan recursos sonoros y visuales, captados y transmitidos por medio de la tecnología. Incluye al cine, el vídeo-arte, el video-clip, etc.

De acuerdo al concepto de bellas artes:

La noción de bellas artes jerarquiza el valor de las disciplinas artísticas de acuerdo al principio de “pureza”, esto es, la libertad total con respecto al principio de utilidad, lo que subraya su carácter estético y autónomo.

Por ello, la clasificación de las bellas artes solo abarcan siete disciplinas, que son pintura, escultura, literatura, música, danza, arquitectura y cine. Esta última fue añadida en la primera mitad del siglo XX.

Las diferentes disciplinas artísticas se adaptan o rompen con los criterios estéticos dominantes de cada época. Tienen un estrecho vínculo con las ideas o conceptos relativos al arte, la filosofía o la sociedad, definiéndose a través de valores estéticos particulares, como la belleza, la armonía o el equilibrio.

Esto deja por fuera todas las demás disciplinas consideradas artísticas, al estar asociadas a algún tipo de utilidad o función distinta a la contemplación.

De acuerdo a su manifestación en el tiempo y el espacio:

Artes espaciales: se refiere a todas aquellas que tienen materialidad concreta, es decir, que son materialmente tangibles. Incluye arquitectura, pintura, escultura, grabado, litografía, dibujo, fotografía, etc.

se refiere a todas aquellas que tienen materialidad concreta, es decir, que son materialmente tangibles. Incluye arquitectura, pintura, escultura, grabado, litografía, dibujo, fotografía, etc. Artes temporales: son aquellas artes inmateriales que se manifiestas en el tiempo. Involucra, esencialmente, la música y literatura en todas sus manifestaciones.

son aquellas artes inmateriales que se manifiestas en el tiempo. Involucra, esencialmente, la música y literatura en todas sus manifestaciones. Artes espacio-temporales: son aquellas artes fenoménicas o performánticas, que combinan la espacialidad y la temporalidad. Dentro de esta categoría podemos encontrar el teatro, la danza, el cine, el vídeo-arte y el vídeo-clip.

Diferencia entre arte y artesanía:

A partir del Renacimiento, en el mundo de las artes plásticas se demarcó una separación entre arte y artesanía. La diferencia entre ambos estriba en que las piezas de arte suelen ser piezas únicas atribuidas al genio de un autor. En cambio, la artesanía responde a la repetición de un modelo tradicional, sea mediante procesos manuales o industriales, ya que en cualquier caso se trata de un proceso serial.

Historia del arte

La historia del arte es una disciplina que estudia el arte y su evolución a lo largo del tiempo. Normalmente, se refiere a las artes plásticas y visuales.

A fin de facilitar su comprensión, la historia del arte clasifica las diferentes manifestaciones artísticas en periodos (prehistórico, antiguo, clásico, medieval, moderno, etc.), en estilos (gótico, neoclasicismo, barroco, etc.), o en movimientos o corrientes artísticas (expresionismo, cubismo, pop, conceptual, etc.).

Asimismo, se encarga de determinar y sistematizar los rasgos distintivos de un autor, obra, movimiento o período, a fin de poner en evidencia su valor en el contexto de la historia.

Obras de arte

Las obras de arte es el nombre que reciben cada una de las piezas artísticas producto de la creatividad humana. Las obras de arte son siempre la concreción de la idea de un artista, que de acuerdo a los valores sociales o personales, puede firmar o no la pieza.