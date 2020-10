VIDEO ¿Qué fue del ciclista que chocó con su San Judas gigante?

El ciclista se llama Ulises y señala que tras chocar se fue a su casa espantado por el accidente y molesto por no cumplir con San judas

Hace un par de años se hizo viral en las redes sociales un video en el que se ve a un ciclista estrellarse con un auto blanco mientras la figura de cerámica de San Judas que llevaba a la espalda se estrellaba contra el techo, aunque nada más se supo de él hasta ahora.

Hace algunos días, el youtuber Yulay subió un video en el que tiene una charla con el afectado, quien dijo llamarse Ulises, para conocer más a detalle qué sucedió tras ese accidente ocurrido el 28 de abril de 2018.

Recordemos al ciclista de San Judas

Memes, videos y la gran duda de saber qué pasó tras el accidente llenaron la opinión pública y ahora quedó resuelto todo. Ulises relata que tenía ya 10 años realizando la peregrinación con rumbo a la iglesia de San Hipólito, ubicada en el centro de la Ciudad de México, aunque en esa ocasión un descuido lo convirtió en una de las personas más reconocidas en el internet nacional.

Relató que circulaba por la avenida Miramontes, al sur de la capital del país, cuando perdió de vista el auto que iba delante de él por voltear a ver una camioneta desde donde lo grababan. Al hacerlo, no pudo frenar y fue a dar al coche de “unos viejitos” que querían les pagara el daño causado.

“Del susto me paré y me regresé”, relató Ulises, quien de inmediato se escapó de la escena apenas recogió las partes de su San Judas. “Me dijeron que les iba a pagar y me di a la fui”.

“Regreseé bien enojado, compuse mi bici y le dije a mi hermano. Querían que les pagara, les dije ‘avísele a sus seguro y fuga”, añadió. ¿Qué pasó con el San Judas? En el video se puede ver que la figura fue resanada, ya que logró recoger las partes que se rompieron. Las mayores marcas están en el cuello, aunque el resto se ve bien.

