La cultura mexicana en general no se distingue por ser previsora, y pensar en hacer un testamento no está en los planes de muchos. La gran mayoría de las familias que cuenta con propiedades y bienes no tienen la precaución de dejar sentado el destino que tendrá su patrimonio después de morir. ¿Qué hacer cuando una propiedad se encuentra intestada?

Desafortundamente tener una propiedad intestada se convierte en un proceso muy complejo para los familiares, que requerirá de la intervención de un abogado o juez y que incluso puede tardar años en tribunales, por ello se debe estar preparado y conocer el proceso legal en caso de que el patrimonio heredado se encuentre en esa situación.

Propiedad intestada

Christian Ruiz, gerente Jurídico de la plataforma inmobiliaria Homie.mx, explicó que un testamento otorga certeza respecto a los bienes del fallecido, así como la disposición de éstos, sin embargo en la sociedad mexicana no existe esa cultura de previsión.

La mayoría de las personas piensa que los bienes o inmuebles de los padres o familiares les corresponden por derecho, cuando en ocasiones no suele ser así, por ello el abogado advirtió que el no dejar una herencia o testamento genera conflictos jurídicos y personales entre los familiares.

“Uno de los problemas más comunes es que los familiares piensan que merecen o que les pertenece mayores bienes sólo por el hecho de vivir en el mismo techo o por consanguinidad”, alertó.

Se dice que una casa está intestada cuando el dueño de la vivienda no dejó un documento que indique claramente quién debe heredar la propiedad. Aunque también cuando existe un testamento, pero con la diferencia de que en éste no incluyó un inmueble dentro de su herencia.

En ambos casos se debe acudir a un juzgado para solicitar una sucesión intestamentaria. Las únicas personas que podrán someterse a este proceso son los familiares, ya que el trámite sólo otorga beneficios a los herederos consanguíneos o legalmente declarados como familia, este procedimiento legal designará qué parte de la herencia corresponde a cada heredero.

El especialista de Homie.mx señaló que existen dos tipos de procedimientos: si existe o no un acuerdo entre los herederos de dividir los bienes o pertenencias. Y la otraopción es que, si todos los herederos están de acuerdo, se puede acudir ante un notario público, quien realizará el proceso que abarca de tres a cuatro meses para hacer la repartición de los bienes y quede plasmado ante Notario.

Los problemas comienzan cuando existe un acuerdo entre los herederos. En ese caso, los herederos deben presentar ante un juez de lo familiar, el juicio sucesorio, sin embargo, el problema es que dicho proceso puede llevar años.

Para el gerente Jurídico, no sólo por ser heredero se tiene derecho o tomar decisiones sobre la casa o una cuenta bancaria, de ahí la importancia de la figura del albacea, la cual se encarga de vigilar los bienes sometidos a juicio hasta que se repartan entre los herederos.

Durante todo el proceso el albacea es la única persona que puede decidir sobre los bienes o recursos del testador, el cual es designado por el juez o notario hasta que termina la repartición de bienes. “Por eso es que todo este proceso sucesorio puede tardar muchísimo”, alertó Ruiz.

Partes iguales

Para decidir sobre la repartición de bienes, el juez solicitará un concentrado de todos los bienes y recursos del finado para juntarse, por así decirlo, en una sola herencia, y posteriormente dictaminará quiénes son los herederos y qué porcentaje le corresponde a cada uno.

En caso de que el testador haya tenido muchos inmuebles, se juntan todas las propiedades y se realiza un avalúo de todos los bienes para conocer el valor total de toda la herencia.

“Cuando no se ponen de acuerdo, el juez toma la decisión sobre la repartición de bienes totales, al juez no le importa la relación consanguínea o los problemas familiares, ya que los bienes son del finado y se va a dividir en partes iguales”, detalló el gerente Jurídico.

Una vez que se reparten los bienes, la última etapa es la adjudicación de la propiedad, en donde los herederos deberán escriturar la vivienda o los bienes para asegurarse que ya es de su propiedad.

Todos pueden heredar

Como si se tratara de una película, cualquier persona puede solicitar la herencia, siempre y cuando comprueben que tienen un derecho para heredar, es decir, que compraron antes el inmueble o cualquier relación que sea comprobable con los bienes del testador, pero sólo en este caso tendrán derecho a la herencia.