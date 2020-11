¿Qué pasará con el muro de Trump, con Biden como presidente de EU?

Una de las principales interrogantes es el destino del muro de Donald Trump ahora que Joe Biden es el virtual ganador de la presidencia de Estados Unidos.

Después de dos días de incertidumbre y de un conteo agónico y lento, Estados Unidos tiene un presidente electo: el demócrata Joe Biden fue declarado ganador esta noche en el estado de Pensilvania, con lo que alcanza 273 votos electorales, suficientes para ganar el colegio electoral que elige al líder político del país.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020