“Que ponga fecha”: Alfredo Adame y Rey Grupero se enfrentan en pleno programa VIDEO

Desde hace unos días Alfredo Adame y Rey Grupero protagonizan una polémica, esto después de que el youtuber acusara al actor de ser socio de un doctor que inyecta sustancias químicas al rostro y cuerpo de algunas mujeres, tras esto, ambos han hecho fuertes declaraciones en contra del otro y ahora, los famosos se enfrentaron cara a cara, aunque virtualmente, en el programa De Primera Mano.

Adame y Rey Grupero: próximo pleito

En una entrevista con el programa de espectáculos, Alfredo Adame y Rey Grupero se enfrentaron y dieron a conocer que el problema que sostienen no tendrá un fin.

En una transmisión en vivo, el actor y el influencer fueron tajantes con sus declaraciones.

El primero en aparecer en el programa fue Alfredo Adame, quien se “lanzó” contra el novio de Cynthia Klitbo, además de que se defendió de las acusaciones de Rey Grupero, así como lasdeclaraciones que hizo la actriz en contra de Adame.

“Dice que no es mi amiga y que no prefiere caer en mi bocota, soy cortés, soy un caballero y no le voy a contestar, aunque tengo una opinión de ella bastante negativa, con ella no es el asunto”, aseguró el actor. Por otra parte, Alfredo Adame recordó cómo fue que se puso de acuerdo con el Rey Grupero para dejarse dar un pastelazo por el youtuber.

“Fue un acto caritativo, nadie no lo conoce y es un pobre diablo que vive de ver estupideces. Mi amiga me dijo que me pagaba 20 mil pesos y por 20 mil pesos me dejo dar el pastelazo (…), ahí está el video que es lo único que sabe hacer, ponerse de acuerdo con una gente para dar pastelazos, me dio 5 mil pesos”.

Tras las declaraciones de Alfredo Adame, en el programa enlazaron en vivo al Rey Grupero, quien le respondió al actor e incluso le cantó una canción al actor en donde se burló de él.

“Así como le pone nombre a la canción que le ponga fecha y lugar y ahí lo veo”, mencionó Alfredo Adame.

Debido a que Alfredo Adame le propuso realizar una pelea, esto fue lo que le respondió el youtuber. “Hay que cuidar este rostro hermoso porque no lo tengo de pañal surrado como tú”, respondió Rey Grupero.

Finalmente, Alfredo Adame volvió a insistir en poner una fecha para tener una pelea con el Rey Grupero, además de que lo tachó de mitómano. “Esto ya es personal, al principio le llamé de cuates para decirle que se estaba poniendo en problemas (…), ya pone una demanda sin pruebas y por lo que lo conocen es que le dio un pastelazo a Alfredo Adame y que anda con una actriz”, finalizó el actor.

