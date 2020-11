¿Qué ve un paciente de COVID-19 antes de morir?

Compartir esta publicación













El médico Ken Remy, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos en el Centro Médico de la Universidad de Washington, sede San Luis-Missouri, en Estados Unidos y ha tratado a más de mil pacientes con coronavirus e intubado a 100 de ellos quiso mostrar lo que ve alguien con COVID-19 antes de morir.

Primero enseña cómo el enfermo percibe su entorno cuando respira agitadamente alrededor de 40 veces por minuto, cuando los niveles de oxígeno empiezan a reducirse.

“Espero que en el último momento de tu vida no veas esto”, dice el doctor Remy mientras apunta con una luz la que sería la boca del paciente mientras empieza el proceso de intubación para tratar de salvar su vida.

Insiste en que será lo último para el enfermo de COVID-19 “si no empieza a usar tapabocas cuando está en sitios públicos, si no mantiene el distanciamiento social, si no lava sus manos frecuentemente. Porque les prometo que esto será lo que verán su madre, su padre o sus niños cuando se contagien de COVID-19”.

Estas son las imágenes publicadas por el médico Ken Remy, integrante de la Unidad de Cuidados intensivos en el Centro Médico de la Universidad de Washington:

Hasta el miércoles 25 de noviembre se registraron en el mundo 12.351 nuevas muertes y 635.138 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Estados Unidos (donde trabaja el médico Ken Remy) con 2.439, México (858) e Italia (722). La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 262.283, con 12.778.254 contagios. Las autoridades consideran que 4.835.956 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 170.769 decesos y 6.166.606 casos, India, con 135.223 (9.266.705 casos), México, con 103.597 (1.070.487) y Reino Unido, con 56.533 (1.557.007).

Estados Unidos registró el miércoles, en vísperas de la muy popular fiesta de Acción de Gracias (jueves 26 de noviembre), más de 2.400 muertos por covid-19 en 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cifra más alta en seis meses. Al mismo tiempo, el país ha registrado cerca de 200.000 nuevos contagios de coronavirus en un día. Este es la segunda jornada consecutiva en que se ha superado el umbral de las 2.000 muertes diarias.