Queda población sin ser vacunada

No hay fecha para vacunar a la población abierta contra la influenza.

A pesar de la pandemia el Sector Salud se ha olvidado de la población que no enfermedades crónicas y no han sido protegidos contra la influenza; el año pasado, también se dio prioridad a los menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y con patologías agregadas, y este año; simplemente no se han vacunado y no hay fecha establecida para cuando inmunizar a la gente que no es considerada de alto riesgo.

“Nosotros también somos de riesgo, salimos todos los días a trabajar y no nos han vacunado, cada año se da prioridad a este grupo de personas, pero también está la población que no sufre de ninguna patología agregada”, dijo Ana Villarreal.

Cuestionó que por qué antes de la pandemia sí había vacuna para toda la población y ahora no; cuál es la diferencia entre el año pasado y este 2020. “No se supone que ahora más que nunca nos deben de aplicar a todos este biológico, estamos en medio de una pandemia, y si nos infectamos nos podemos complicar más pues no tenemos aplicada la de la influenza”, expresó Villarreal.

Mientras que los neolaredenses que no han podido aplicarse esta vacuna por no entrar en los grupos vulnerables, pide a la Secretaría de Salud tomarlos en cuenta.

Hasta ahora se han aplicado más de 24 mil dosis sólo por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 5, todas personas de riesgo.

“Actualmente seguimos aplicando este biológico a las personas de alto riesgo como son crónicos degenerativos, adultos mayores, menores de edad y mujeres embarazadas, no tenemos fecha para la población abierta, en cuanto nos den indicaciones, vamos a bajar la información a través de los medios para que la gente se informe y acuda a vacunarse”, dijo Alejandro Barreiro, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción.