Quedan animales sin protección

Compartir esta publicación













Aunque Nuevo Laredo está regido por una reforma en el Código Penal del Estado, establecida hace cuatro años, en el que considera el maltrato animal como delito, el panorama local de este tipo de ataques es latente y poco se ha hecho al respecto.

Evelyn Carrillo, presidenta de la Asociación Protectora de Animales (APA), refiere que en Nuevo Laredo, en su gran mayoría los casos durante el rescate animal continúan siendo por causa de abandono, en el que son encontrados en estados inimaginables: enfermedades y muerte por desnutrición.

“En la mayoría de los casos, si no es que en todos, lo que sucede es que las personas se van de sus casas, y dejan a los perros encerrados a la deriva con una bolsa de comida, y muchas veces no sólo dejan uno, hemos tenido casos en los que son cinco perros los que se reportan y pues tristemente muchas veces no se pueden rescatar todos, nos hemos encontrado con perritos enfermos y hasta muertos, en donde ya nada se puede hacer al respecto”, señaló Carrillo.

Agregó que aunque hay un gran número de quejas a través de las redes sociales, muchas se quedan en eso, pese a que parte de la ciudadanía no sabe aún que algo se puede hacer en la ciudad y es factible reportar casos de maltrato.

“En compañía de Protección Civil y Ecología, nos hemos topado con casos de perros amarrados, de los cuales se ha hecho la denuncia, se ha asistido, incluso se ha multado gente. Muchas veces pasa que las personas no saben que esto es algo que puede suceder”, explicó.

Carrillo añadió, la empatía por parte de las autoridades y de la misma ciudadanía por hacer acatar las leyes como se estipulan, es un punto fundamental para seguir haciendo un cambio y así reducir el gran número de abandonos que se dan año tras año en la ciudad.

“Todo esto es un problema de falta de empatía, de falta de educación, porque muchas veces la gente prefiere estar yendo dos veces al año a abandonar una camada de perros en el monte que ir a pagar por la esterilización de su perrita; la esterilización tiene bastantes ventajas y es algo primordial que se tiene que hacer para evitar justamente estos casos de abandonos”, expresó Evelyn.

Sin embargo, resalta que ante estos tipos de aviso hacia las mascotas, es importante alzar la voz por aquellos seres que no la tienen, ya sea por medio de una llamada a APA, que logre darle esperanzas a un perro o gato que desafortunadamente cayó en manos equivocadas.

“Solicitamos a la comunidad en general que en caso de algún reporte o denuncia, hablen directamente al refugio, que se comuniquen directamente con nosotros, no solamente publicarlo en redes, sino dar un paso más para hacer un cambio visible”, puntualizó.