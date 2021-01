¿Quién era Ashli Babbitt, la mujer asesinada en el Capitolio? (VIDEO)

El pasado miércoles, Ashli Babbitt una simpatizante del presidente Donald Trump, fue asesinado en el edificio del Capitolio en Estados Unidos.

Babbitt era una veterana de la Fuerza Aérea de California, quien un día antes de su muerte tuiteó “nada nos detendrá” y “la tormenta está aquí”.

Ashli Babbitt, quien tenía 14 años en servicio y cumplió cuatro períodos en la Fuerza Aérea, estaba casada y vivía cerca de San Diego, California, informó su esposo Aaron al medio local KUSI-TV.

“Estoy en shock. Estoy devastada. Nadie de DC notificó a mi hijo y nos enteramos por televisión”, dijo la madre del esposo, Robin Babbitt

Todo es “bastante surrealista”, agregó el hermano de Aaron, Justin. “Es difícil, porque no nos han notificado oficialmente”.

Un día antes de que un disparo aparentemente por parte de la policía del Capitolio terminara con su vida, Babbitt tuiteó:

“Nada nos detendrá…. pueden intentarlo y probarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre Washington DC en menos de 24 horas … de oscuridad a la luz”.

Nothing will stop us….they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours….dark to light!

