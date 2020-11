Ella es Tefi Valenzuela, la guapa novia de Eleazar Gómez (FOTOS)

View this post on Instagram

𝐔́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨 🔥 .. (deslicen para ver fotos de antes y después con el tratamiento corporal) .. Como saben hace unos meses comencé a utilizar esta tecnología maravillosa de tratamiento corporal en casa, los que me siguen en las stories ven que se las recomiendo genuinamente ya que brinda resultados increíbles, y lo mejor desde la primer aplicación 🙌 Es súper fácil de utilizar y saben qué? Solamente se utiliza 5 minutos por zona, 2 a 3 veces por semana ‼️ . Que es lo que podemos tratar y mejorar? 🌸Celulitis y estrías 🌸Piel de naranja 🌸Grasita localizada 🌸Arañitas Y también reduce, modela y tonifica!! . Es un tratamiento cero invasivo y 100 % natural, no duele, no pincha, no arde, no quema. . Lo mejor es que la maquina es portátil, y se puede compartir con quien tu quieras!! Trabaja con los geles que contienen la ciencia exclusiva de la marca que trabaja a nivel celular, atacando la causa de la celulitis 💫 . IMPORTANTE La tecnología tiene 2 años de Garantía y dura mas de 10 años! . Quien quiera tener su kit galvánic spa me envía un MD y le paso su código de descuento, hasta mañana Miércoles 30, no se duerman porque vuelan y quedan pocos kits 🔥😘 . ¡Buenas noches amores!