Quiere Salud cerrar parques

Aunque se moleste la ciudadanía, para la Secretaría de Salud deben de cerrarse los parques y centros recreativos; no es momento para salir a las calles a festejar la Pascua, declaró Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

“Aunque no tenemos ninguna indicación y nos reuniremos en un par de días, y si bien ya tuvimos una reunión y vimos todos los pormenores, no quedamos en nada, por lo que nos volveremos a reunir, sólo estamos en espera de que se nos cite por parte del Municipio y la decisión que se va tomar”, expresó.

Actualmente, Europa tiene una tercera oleada de coronavirus, muy severa, y lo que menos se quiere es que en Nuevo Laredo ocurra lo mismo, tal como ya sucedió el año pasado y a principios del 2021.

“La percepción de nosotros fue, como estaba en China, estaba muy lejos y aquí no pasaba nada, y vean lo que ha sucedido”, comentó González Arrambide.

Afirmó que con la reapertura de los parques la población tendrá esa libertad, porque nos podemos lamentar de un repunte importante, el cual dijo espera no suceda, pero al tener casos sospechosos o positivos se tiene más riesgo de defunciones, y es lo que menos se quiere que se tenga.

“El hecho que tengamos una suspensión de este tipo de actividades, en este año igual que el año pasado, no pasa nada, yo considero que no es momento, tenemos que entender que hay que ajustarnos, que cuidarnos para poder seguir viviendo, a menos que a la gente no le importe vivir, pues entonces hagan lo que quieran hacer”, precisó.

La idea es que no se abran estos lugares recreativos para cuidar a la ciudadanía.

“Aunque se enojen, aunque se molesten, pero el día de mañana lo van a agradecer, de no perder a un familiar, a alguien de su casa, de su familia, entonces, no es momento para relajarnos”, señaló.

González Arrambide manifestó que la apertura que se hizo en Texas no está de acuerdo con ella, aunque en Laredo, muchos de los negocios continuaron con las medidas de prevención; aquí en Nuevo Laredo, es distinto, y se ha visto en lugares como El Patinadero, los fines de semana está muy concurrido.

“No hay sana distancia, la gente va sin cubrebocas, y si nos relajamos y seguimos permitiendo esto, en 15 días posteriores veremos las consecuencias”, expresó el titular de la Jurisdicción.

Como secretario de Salud, González Arrambide apuntó que prefiere cerrar estos centros recreativos, que la población entienda que deben quedarse en casa, aunque sean vacaciones y a la vez cuidar a su familia.

“Me voy a escuchar muy drástico en esto, pero es necesario para podernos cuidar”, declaró el galeno, quien ejemplificó que Estados Unidos hizo la reapertura de diversos lugares y es una cantidad enorme de demanda de vuelos, y si bien están conscientes que las personas quieren salir, no es el momento adecuado, y si se relajan, volverá a pasar lo que el año pasado con un brote que saturó los hospitales, y a un año de la pandemia el personal está cansado de estar trabajando de esta manera.

De ahí la insistencia de quedarse en casa y esperar a que la mayor parte de la ciudadanía esté protegida con la vacuna, e irse abriendo las áreas de forma escalonada, pero actualmente, cuando faltan muchas personas por inmunizarse, no es lo ideal salir a la calle.

González Arrambide agregó que el hecho de que no se celebre una Semana Santa como tal, no va a cambiar en nada, pero sí contribuirá en salvar muchas vidas.