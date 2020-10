quiere un mejor distrito 8

Compartir esta publicación













NUEVO LAREDO.- Decidida a cambiar las condiciones de vida de los residentes del Distrito 8 en la ciudad, Alyssa Cigarroa participará en la elección general del 3 de noviembre como candidata por escrito para Regidora.

De profesión administradora ejecutiva del Cigarroa Interventional Institute y artista por vocación, Alyssa dijo que quiere representar al Distrito 8 en el Consejo Municipal para mejorar la comunidad.

“El Distrito 8 ha sido abandonado, descuidado y olvidado durante mucho tiempo. Como defensora de la comunidad, he visto cómo muchas veces la política va en contra de lo que es mejor para la comunidad. Durante los últimos seis meses he acompañado a mi padre, el doctor Ricardo Cigarroa, por todo el Distrito para tratar a los pacientes con Covid-19 en sus hogares. El descuido de este Distrito, combinado con la grave enfermedad, me impulsó a actuar”, afirmó.

Laredense de quinta generación, nacida y criada en Laredo, Alyssa estudió fuera durante diez años, más recientemente en Jerusalén. Regresó a Laredo hace casi tres años y disfruta mucho estar en casa.

Mencionó que como Administradora Ejecutiva de la clínica médica, ha podido conectar con la comunidad de Laredo y conocer sus necesidades.

“Desde la educación artística hasta la participación municipal, he dedicado mi tiempo a mejorar la calidad de vida en Laredo.

Soy una firme defensora de la educación de la salud y el bienestar y recientemente fui reconocida como un “Unmasked Hero” por mi trabajo en educar a la comunidad de Laredo sobre el Covid-19”, añadió.

Además es Cofundadora y miembro del consejo directivo de las organizaciones sin fines de lucro Cultivarte Laredo y Distrito Cultural de Laredo; miembro del consejo directivo de la organización sin fines de lucro City Makery (Laredo); Fundadora de la página comunitaria de facebook ‘Laredo Contra Covid-19’.

SUS RAÍCES Y PLATAFORMA

Alyssa resaltó que sus raíces en el Distrito 8 son profundas, la casa de la familia de su madre estaba en 3719 Santa María, justo al lado de la escuela primaria Santa María.

Sus bisabuelos paternos vivían en 708 Matamoros en el barrio El Azteca, y su abuelo Joaquín y sus hermanos, Leonides y Rebeca, se graduaron de Martin High School.

“Al tomar la decisión de ser candidata, he querido guiarme por los ejemplos de mi abuelo Joaquín Cigarroa, Jr. y su primo, Henry B. González. Ellos adoptaron una posición firme contra la corrupción y la desigualdad socioeconómica.

Ninguno de los dos temía luchar por lo que era correcto, sin importar cuán feroz fuera el oponente”, indicó.

Sobre su campaña política, dijo que está basada en el mismo principio que sigue ella, la gente es más importante que la política.

“Mi equipo y yo pasamos al menos cuarenta horas a la semana caminando por los vecindarios del Distrito 8 para conocer a los residentes y discutir las formas en que se puede mejorar el Distrito”, dijo.

Resaltó que realiza una campaña agresiva porque, como candidata writein (por escrito), su nombre no aparecerá en la boleta.

“Por lo tanto, debo mostrarles a los votantes cómo y dónde pueden escribir mi nombre en la boleta: bajo el título “Elección General – Ciudad de Laredo “’’Concejal, Distrito VIII”, hay un círculo al lado de una línea especial. Para votar por mí, los votantes del Distrito 8 deben llenar el círculo y escribir mi nombre en la línea”, explicó.

Respecto a las necesidades en el Distrito 8, señaló que la preocupación principal que ha escuchado directamente de los residentes es que sienten que han sido abandonados e ignorados.

“Hay basura por las calles, las calles están oscuras, el crimen es constante, la asistencia médica es inaccesible, la población sin hogar está creciendo y nadie está escuchando a la comunidad”, dijo.

SOLUCIONES

Para solucionar estos problemas Alyssa considera que hay pasos inmediatos que se pueden tomar. Por ejemplo, exigirá que se limpien y se mantengan limpias las calles.

“De hecho, ya comencé; durante nuestras caminatas por las cuadras, mi equipo y yo llevamos bolsas de basura y recogemos la basura que vemos en el camino. También trabajaré en un plan para reemplazar las farolas rotas e instalar nuevas cuando sea necesario”, afirmó.

Con respecto a la atención médica, planea colaborar con organizaciones existentes para hacer que los servicios médicos sean más accesibles para los residentes, como establecer una clínica de atención médica familiar.

“También trabajaré para mejorar y ampliar las opciones de transporte para que los residentes accedan a sus necesidades básicas”, mencionó.

En cuanto a la población sin hogar, espera colaborar con grupos públicos y privados para trabajar hacia soluciones humanas.

“Deberíamos examinar las numerosas causas de la falta de vivienda, como la adicción a las drogas, los problemas de salud mental y la inestabilidad financiera”, dijo.

Para combatir el problema de la inseguridad, Alyssa destacó que para ella la seguridad y protección son prioridad.

Indicó que el Distrito 8 tiene más del doble de delitos mayores que el resto de la Ciudad de Laredo y eso es inaceptable.

“Si el 35 por ciento del presupuesto municipal se destina a la delincuencia, ¿será el problema el financiamiento? ¿O el problema es que nunca ha habido una estrategia real para identificar las causas del crimen en nuestro Distrito, como la pobreza extrema, la falta de capacitación laboral y un salario digno, y la falta de acceso a opciones de atención médica y alimentos?”, cuestionó.

Mencionó que como concejal, trabajará para construir un canal de comunicación entre los hogares, las escuelas públicas, la universidad y la fuerza laboral. De allí, el dinero fluirá de regreso al Distrito y la Ciudad para que las personas tengan más oportunidades y una mejor calidad de vida. De este modo, el crimen bajará.

“También daré los primeros pasos para terminar con el ciclo de pobreza que afecta al Distrito 8”, agregó.

En su opinión, se necesitan soluciones a corto y medio plazo.

“Mi enfoque incluirá organizar reuniones del vecindario para escuchar al público en detalle y saber cómo piensan que su ciudad puede funcionar mejor para ellos; trabajar con el Departamento de Policía para poner un mayor énfasis en la presencia policial para actuar como un elemento disuasivo, incluso considerar alguna forma de Policía Comunitaria como lo han hecho otras ciudades”, aseguró.

UNA POLÍTICA DIFERENTE

Alyssa aclaró que no es una política común, ni quiere serlo.

“Me postulo para el cargo porque me importa profundamente la gente. Como concejal, mi responsabilidad será servir y ser la voz del Distrito 8, no para promover mi propia agenda.

Servir en el Concejo Municipal de Laredo será un enfoque de tiempo completo para mí. Prometo donar el 100 por ciento de mi salario al Distrito”, dijo.