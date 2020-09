Racista insulta a mexicanos en Las Vegas y recibe golpiza (+VIDEO)

Un hombre racista fue golpeado después de que insultara a un grupo de mexicanos que paseaban en una de las zonas turísticas más importantes de Las Vegas.

La reacción fue viralizada en redes sociales a través de un video que muestra cómo el atacante, que está semi rapado, encara a los amigos al grito de “mexicanos sucios”.

Después, el provocador se levanta la camiseta para mostrar un tatuaje con las siglas del Ku Klux Kan, la organización que defiende la supremacia blanca y que se ha cobrado fuerza nuevamente bajo el gobierno de Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Vacuna nasal en aerosol contra Covid-19 desarrollada por China es aprobada para ensayos clínicos

Mientras el hombre continúa gritando y alzando las manos en actitud provocadora, uno de los mexicanos le lanza un puñetazo, por lo que amigos de ambos intervienen y se trenzan a golpes entre unos y otros.

Finalmente el principal agresor racista termina tirado a la entrada de un negocio, mientras uno de los mexicanos lo golpea de manera reiterada.

AUMENTAN ATAQUES RACISTA DE SUPREMACISTAS

Las reacciones de las personas agredidas por supremacistas son cada vez más visibles en las redes sociales, en donde en agosto pasado también se viralizó un video de un hombre negro que golpea a un racista que lo estaba insultando a él y a sus amigos en el metro de Londres.

“Son menos que nosotros, son mascotas”, les gritó el hombre blanco que viajaba en el mismo vagón y que les advertía a tres hombres negros que mejor regresaran a su casa.

My mate sent me two videos this morning, one was four minutes of this racist guy shouting abuse all over the tube. Second was this video of him getting LAMPED. pic.twitter.com/5g8Tqme0W1

— Parker (@panoparker) August 17, 2020