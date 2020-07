Extraños lugares en Nuevo Laredo ubicados con Randonautica VIDEO

Compartir esta publicación













La aplicación de exploración Randonautica ubica diferentes ‘extraños lugares‘ en Nuevo Laredo, la mayoría de ellos son sitios seleccionados de manera aleatoria pero que al llegar al lugar habrá algo que llamará tu atención.

La aplicación en Nuevo Laredo ha señalado algunos sitios en la colonia juárez, en la unidad deportiva Benito Juárez y el bulevar Colosio, aquí te especificamos los lugares.

Al inicio se estableció una distancia de 3 kilómetros Randonautica señaló un punto a las orillas del río Bravo pero en Laredo Texas.

En una segunda ubicación la aplicación nos señaló cerca de la central de autobuses en la colonia San Rafael

¿Extraños lugares en Nuevo Laredo?

Dentro de la unidad Deportiva Benito Juárez hay una ubicación que llamó la atención de Randonautica

Una última ubicación posicionó nuevamente la orilla del río Bravo a la altura de la calle Dr Mier.

Los lugares aqui marcado no han sido visitados para documentar que es lo que se encuentra en el áre marcada por la aplicación Randonautica.

Los videojuegos en móviles de realidad aumentada como Pokémon Go por mencionar alguno nos han sacado a la calle a cazar animales de la serie, crear dinosaurios o meternos en el universo de Harry Potter, pero una nueva aplicación que se está haciendo viral estos días tiene una apuesta más simple: salir a explorar lugares aleatorios.

Randonautica está ganando popularidad estos días como una alternativa para encontrar una aventura, dándote coordenadas aleatorias para que explores. Desgraciadamente, igual que sucedió con Pokémon Go, esta aleatoriedad supone en ocasiones sorpresas agradables y otras todo lo contrario, con supuestamente usuarios en otros países han informado de hallazgos extraños en las coordenadas proporcionadas, incluyendo una maleta con un contenido desagradable.

¿Qué es Randonautica?

Randonáutica es una aplicación para iOS, Android y aplicación web con un concepto similar a Geocache. Si no conoces Geocache, un sinónimo más sencillo sería decir que es Pokémon Go sin Pokémon y sin ningún objetivo claro. Randonáutica te da las coordenadas a investigar. A partir de ahí es cosa tuya lo que quieras hacer con ellas.

Sus creadores definen esta aplicación como una posibilidad para crear tu juego de elige tu propia aventura, aunque lo cierto es que el concepto es en sí basttante más simple. La aplicación te da unas coordenadas generadas al azar y lo que hagas a partir de ahí es cosa tuya.

Esta aventura entre lo desconocido está volviéndose virales gracias a los randonautas (como se hacen llamar los usuarios de la aplicación) que publican sus hallazgos en redes sociales como reddit o TikTok. La aplicación en sí no tiene mucha más ciencia: no hay un objetivo claro, no hay gamificación y no hay nada específico que encontrar o hacer en las coordenadas.

Cómo funciona Randonautica

Randonautica usa bastante terminología extraña no sin cierto aderezo de galimatías, aunque su uso es en realidad sencillo. Tras instalar la aplicación, sólo hay un botón para pulsar, que iniciará el proceso de la generación de las primeras coordenadas.

El punto “fuerte” de Randonautica se encuentra en la generación de las coordenadas, que afirman que es absolutamente aleatorio. Para la generación de esta aleatoriedad se usa un generador de números aleatorios cuánticos de la Universidad Nacional Australiana. La propia aplicación te permite generar el número aleatorio por otros medios: desde Internet o usando la cámara del móvil (la aplicación llama a este tipo de número aleatorio “Temporal”, mientras que el de la universidad australiana es “ANU”).

Otro punto importante antes de recibir las coordenadas es elegir qué tipo de punto cuántico quieres que se use. Básicamente, debes elegir entre Attractor, Void o Anomaly, que suenan un poco esotéricos, pero en verdad simbolizan concentraciones de puntos -o no- después de generar números aleatorios. Estas son las tres opciones:

Attractor : representa el centro de un clúster donde hay una gran agrupación de números aleatorios.

: representa el centro de un clúster donde hay una gran agrupación de números aleatorios. Void : justo lo opuesto. Representa el centro de un lugar donde hay una menor agrupación de puntos de la normal.

: justo lo opuesto. Representa el centro de un lugar donde hay una menor agrupación de puntos de la normal. Anomalía: representa el centro del lugar con una mayor concentración -o mayor escasez de ellos-, de modo que en la práctica es un attractor o un void, según cuál sea más “potente”.

Por último, la aplicación nos invita a fijar la intención de nuestro viaje. Esto ya es un proceso mental de uno mismo que, según los creadores, deberías fijar como una frase o palabra mientras pulsas Start para que comience la generación del lugar que debes visitar. Los usuarios que comparten sus viajes en Reddit suelen mencionar cuál era la intención que fijaron de antemano.Antes de generar el lugar, debes “pensar” qué quieres encontrar en ese lugar

