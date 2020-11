Snoop Dogg y ‘El cholo de la patineta’ graban comercial juntos

Estados Unidos.- El rapero estadounidense Calvin Cordozar, conocido artísticamente como Snoop Dogg, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al subir una fotografía junto a Nathan Apodaca, “El cholo de la patineta”.

En su perfil de Instagram, el intérprete de “Young, Wild and Free” publicó una instantánea con el tiktoker que se hizo viral por su relajada forma de vivir la vida.

En la imagen salen ambas leyendas. El rapero aparece saludando a la cámara mientras luce un pantalón amarillo, camisa negra, Converse blancos, gafas de sol y diversas cadenas; Nathan usa un suéter gris, pantalón negro y el famoso jugo de arándano con el que se hizo viral.

Tras la publicación, sus fanáticos se alborotaron y agradecieron a Snoop Dogg por recibir a “El Cholo de la patineta”, además de comentar que era increíble que la vida de las personas puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Graban comercial juntos

La imagen que se hizo viral en redes sociales es porque Snoop Dogg y “El cholo de la patineta” colaboraron juntos en el nuevo comercial de Vivint, una empresa dedicada a la venta sistemas de seguridad para el hogar.

Snoop Dogg escribió a través de su cuenta de Twitter: “Estos Guard Doggs te mostrarán cómo instalar @VivintHome sistema de seguridad inteligente”.

These guard Doggs are gonna show you how to install @VivintHome smart security system. @VivintHome @doggface208 #ad #vivint #vivinthome #guarddoggs #homesecurity pic.twitter.com/c9pdssi3I8

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) November 10, 2020