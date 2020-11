Raúl Jiménez sufrió fractura de cráneo; ya fue operado

Jiménez fue intervenido quirúrgicamente de una fractura sufrida en el cráneo en el hospital de Londres donde fue trasladado tras el brutal choque que protagonizó este fin de semana.

TE PODRIA INTERESAR: Fórmula 1: Romain Grosjean sufre escalofriante accidente en el GP de Bahrein (VIDEO)

¡Se rompió el cráneo! Luego del impactante choque que tuvo Raúl Jiménez con David Luiz, este domingo en el duelo entre Arsenal y Wolverhampton, el delantero mexicano tuvo que ser operado.

A través de un comunicado durante la madrugada del lunes (tiempo de México), los Wolves anunciaron la cirugía del futbolista mexicano luego de una fractura en el cráneo.

Raúl permanecerá en un hospital del sur de Londres al menos un par de días más, según reportes de la prensa británica, en donde también informan que Nuno Espíritu Santo se ha quedado a lado del jugador en estas horas críticas.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We're all with you, @Raul_Jimenez9.

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020