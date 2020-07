Suspenden el Rayados vs Toluca por Huracán ‘Hanna’

Por AS México

Tras dejar el ayuno futbolístico en la República Mexicana después de 3 meses por el tema de la pandemia del coronavirus Covid-19, pues ahora el virus no será quien suspenda algún partido del Guardianes 2020 si no que será un Huracán. Rayados no podrá jujar

El partido entre los Rayados del Monterrey y Diablos Rojos del Toluca se pospone hasta el día Martes 28 de Julio debido a la llegada a Nuevo León del huracán ‘Hanna’ categoría 1, pues dejó de ser tormenta tropical.

Rayados goleado por Hanna

Según estudios metereológicos, el huracán ‘Hanna’ azotará a Monterrey desde este sábado por la tarde y durarán las lluvias hasta el próximo lunes, por lo que el partido entre Diablos y albiazules fue reprogramado para el próximo día martes.

Previamente el exjugador Antonio Mohamed, director técnico de Rayados, habló sobre la situación en videoconferencia de prensa. “Sería sensato al no haber gente se podría hacer, lo mas sensato seria usar el sentido común para proteger a la gente protagonista, el rival tiene que viajar, analizar situaciones espero mejor solución” dijo.

Este no es el primer encuentro que se pospone de la jornada 1 del fútbol mexicano, pues el Mazatlán vs Puebla y Atlético de San Luis vs Juárez fueron removidos al día lunes, debido a los contagios por coronavirus.

