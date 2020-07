¿Quién fue y de qué murió el actor Raymundo Capetillo?

View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Raymundo Capetillo. Actor con reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, es recordado por su participación en las telenovelas “Muchacha italiana viene a casarse”, “Rosa salvaje” y “Cadenas de amargura”. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.