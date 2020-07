El IMPACTANTE rayo que cimbró la Estatua de la Libertad

STADOS UNIDOS.- A través de redes circula un video que muestra un impresionante rayo que cayó justo detrás de la Estatua de la Libertad en Liberty Island, New York.

TE PUEDE INTERESAR: Depresión tropical hoy se convertirá en tormenta; apunta hacia la frontera

Con una duración de alrededor 20 segundos, el video muestra las nubes grises y dos destellos que atraviesan el cielo a espaldas de la icónica estatua de la Libertad. Todo fue captado por un usuario de Twitter desde un muelle de la isla Ellis.

Una fuerte tormenta eléctrica e intensos vientos se percibirían en Nueva York, así adelantó al New York Post el Servicio Meteorológico Nacional.

El meteorólogo de AccuWeather Alyson Hoegg señaló la presencia de fuertes vientos que podrían dañar los árboles y las líneas eléctricas, además de eventuales tornados débiles y granizo.

LIT UP: Lightning strikes in the distance behind the Statue of Liberty as severe storms move through the New York City area. https://t.co/PUubMhbiO2 pic.twitter.com/xzheR3pCGM

— ABC News (@ABC) July 23, 2020