RBD: los escándalos que marcaron al exitoso grupo

Recientemente RBD sorprendió a sus fans con una canción inédita, algo que los fans agradecieron luego de 12 años de espera. El tema logró colocarse dentro de los primeros lugares de las listas de reproducción de las plataformas de streaming.

La respuesta tan grande a esta noticia se debe a la gran fama que tuvo la agrupación en su tiempo cuando Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann llenaban los más grandes estadios.

En ese entonces sus famosos integrantes de RBD tuvieron que soportar todo tipo de escándalos, y si no los recuerdas aquí te dejamos algunos de ellos.

1. “Ganaban millones”

Uno de los más fuertes fue cuando se dijo que los integrantes de RBD ganaban millones de dólares. Y es que en el 2008 se decía que los seis eran prácticamente millonarios. El propio Christian Chávez aseguró que sintió miedo de este rumor, pues creía que lo iban a intentar secuestrar por su dinero. Esto llegó a desmentirse y Maite retomó un poco de este rumor el año pasado, cuando en una entrevista que dio para Youtube dijo que “no vio ni un peso” de la mercancía que se vendía con su imagen.

2. El “amor secreto” de Dulce María

Cuando la telenovela comenzaba a ganar popularidad y la agrupación crecía cada vez más surgieron los rumores que relacionaban románticamente a Dulce con Pedro Damián, el productor de la telenovela. Se decía que Dulce sacaba provecho de su relación y así era como ganaba “tanto protagonismo” en el proyecto. Esto evidentemente era falso pero le trajo más de un mal momento a la actriz.

3. Christian no podía revelar su sexualidad

El cantante y actor no la pasó nada bien debido a que no podía dejarse ver como realmente era. Así lo reveló en año pasado cuando relató en una entrevista las amenazas que recibía de Televisa para que no se declarara abiertamente gay. Según Chávez le decía que “nadie le iba a dar un protagónico” además de que cuando la verdad salió a la luz se le cerraron muchas puertas.

4. La anorexia de Anahí

Antes de que la agrupación y la telenovela alcanzaran la fama, Anahí ya tenía una sólida carrera en el medio, la cual se vio fracturada cuando en el 2001 los fans comenzaron a notar que había bajado drásticamente de peso. Lo cierto es que ella enfrentó problemas con la anorexia los cuales desaparecieron antes de que comenzara su camino por Rebelde en el 2004. Sin embargo este siempre fue un rumor que seguía a la famosa y parecía que todos estaban a la expectativa de que la cantante volviera a caer en este mal. Afortunadamente esto solo eran rumores y actualmente Anahí es una orgullosa y feliz madre de familia.