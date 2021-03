Reabren bares en los Laredos

Los bares en ambos Laredos han permanecido cerrados prácticamente desde el inicio de la pandemia, (en el caso de Laredo, de forma intermitente), pero las nuevas disposiciones permitieron que esta semana puedan reabrir bajo el argumento de un descenso sostenido de contagios del Covid-19 y la necesidad de una reactivación económica.

A partir de hoy en Laredo, aumentará la ocupación de clientela en los comercios a 75 por ciento y además se permitirá la apertura de los bares que no tienen venta de alimentos.

Una orden del gobierno de Texas establece que las ciudades y condados con una tasa hospitalaria de Covid menor al 15 por ciento durante siete días consecutivos, permite aumentar la capacidad de clientela en los negocios y abrir bares.

Steve Landín, coordinador de Emergencias en el gobierno de Webb, dijo que ya se cumplieron siete días con una tasa de hospitalización inferior al 15 por ciento y se espera que hoy puedan abrir.

“Este día ya se aplicará la nueva capacidad de negocios de 75 por ciento, esto aplicará en restaurantes, tiendas, maquinitas, bingos y otros establecimientos comerciales”, mencionó.

El otro cambio importante es la reapertura de los bares que no tienen ventas de alimentos en sus locales.

“Los bares que tienen venta de comida nunca cerraron, siempre estuvieron abiertos con 50 por ciento de ocupación, ahora van a poder subirla al 75 por ciento”, refirió.

Landín mencionó que hay personas preocupadas por la apertura de los bares y la ampliación al 75 por ciento de capacidad en los restaurantes, pero que si se siguen las medidas de seguridad contra el Covid-19, la situación debe estar bajo control.

“Los dueños de bares y de restaurantes ya vieron que la Policía y otras agencias de la ley van a vigilar que se cumplan las medidas de seguridad y a sancionar a quienes no cumplan”, advirtió el funcionario.

📣 The online portal and phone lines to set an appointment will open on Wednesday, March 3, 2021, at 1:00 p.m. In addition, the online portal will begin serving as a scheduler/waitlist system.

For more information:

English release – https://t.co/GTh7LfKzVW pic.twitter.com/9KuUqaZOzT

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 3, 2021