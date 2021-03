Reabren centro de rehabilitación en Laredo, Texas

Después de ser designado como centro exclusivo para pacientes COVID-1920 en verano e invierno, ahora es un totalmente renovado Centro de Cuidados y Rehabilitación de Laredo (LNRC), reabre nuevamente sus servicios privados en general para todo público, con sus 120 camas para atención especializada de pacientes.

Con una década en la preferencia de las familias laredenses y de la región, Laredo Nursing and Rehabilitation Center, que dirige el Médico Internista Adonis Zuñiga Goldwater, reanudó este lunes sus operaciones particulares, que le han distinguido durante estos 10 años en atención especializada a personas que se recuperan de cirugías, aquellos con tratamientos médicos de suma consideración, lo mismo que a personas de capacidades especiales, así como para adultos mayores.

Pete Sáenz, Alcalde de Laredo, John Galo, Comisionado del Gobierno del Condado de Webb, Miguel Angel Conchas, Presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Laredo, entre otras personalidades y fuerzas viva de la ciudad, estuvieron presentes en el corte de listón de la reapertura como centro de rehabilitación y cuidados.

Y agradecieron a la directiva de LNRC también encabezada por Raúl Ramos, Administrador y Rolando Castillón, Director de Enfermería, por la disposición remarcada al combate del Corona Virus o COVID-19, en esta ciudad, durante 8 largos meses por parte de su cuerpo de médicos y enfermeras.

Coincidieron las autoridades en que los servicios por el bien de toda la comunidad por parte de los profesionales de LNRC, fueron excelentes.

“Después de prestar nuestra atención total a la ciudadanía en general afectada por Corona Virus, con nuestro inagotable personal profesional, ahora retornamos con más ahínco la actividad por excelencia y esencial de este centro, que es el cuidado a corto, mediano y largo plazo de nuestros queridos pacientes, nuestra tarea exprofeso, el origen natural de este sitio profesional”, dijo el doctor Adonis Zuñiga.

Rolando Castillo, titular del ejército de enfermeras y enfermeros, dijo que están en 1701 calle Tournament Trail, esquina con Rocío, en el norte de Laredo, para sus servicios de enfermería, tratamientos, rehabilitación y cuidados post operatorios de estancia prolongada.

LNRC tiene como teléfono (956) 727-3422.

