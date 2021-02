Reabren centros de detención de niños migrantes; Biden dice que no son jaulas

El Presidente Joe Biden está en el ojo del huracán y enfrenta duras críticas de funcionarios y activistas por la reapertura de los centros de retención en Texas en donde mandan a los menores inmigrantes que cruzan solos la frontera en lo que se resuelve su situación legal.

Alexandria Ocasio Cortez exige el cierre absoluto de esos espacios.

This is not okay, never has been okay, never will be okay – no matter the administration or party. https://t.co/AEV7s7QQnB

“Nuestro sistema de inmigración se basa en un marco carcelario. No es casualidad que desafiar la forma en que abordamos estos dos temas se considere posturas ‘controvertidas’”, añadió la política neoyorkina.

Ocasio llamó a “reinventar” la relación entre las personas y desafiar “suposiciones comunes” que se dan por sentado.

“Han pasado solo 2 meses en esta administración y nuestro sistema de inmigración injusto y tenso no se transformará en ese tiempo. Es por eso que la reinvención audaz es tan imperiosa.

El DHS no debería existir, las agencias deberían reorganizarse, ICE tiene que irse”, añadió la representante.

De acuerdo con el diario The Hill, los centros de detención de niños migrantes tienen capacidad para albergar hasta 700 niños migrantes,

La congresista mencionó que la representante Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista, ha formulado un plan con defensores en temas de inmigración para atender el problema grave de los niños inmigrantes.

Sometimes I see people respond to our current immigration policy with “Well, what else can we do?”

There’s a lot we can do.

To start, @RepJayapal has led on the Roadmap to Freedom, a framework for urgently needed changes to US immigration policy:https://t.co/6oxk2MARhF

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 24, 2021