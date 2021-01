Reactivan desde hoy portal para las citas

A partir de hoy, el Departamento de Salud de Laredo reactivará el portal de citas para aplicar vacunas contra el Covid-19. Desde las 8:00 de la mañana se podrá acceder.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo que las personas podrán llamar al teléfono (956) 795-4920 para tratar de conseguir una cita desde la hora mencionada.

Mencionó que en este proceso se continuará vacunando a personas incluidas en la Fase 1A que son trabajadores de la salud, y en la Fase 1B donde se incluyen a mayores de 65 años y mayores de 16 con enfermedades crónicas.

TE PUEDE INTERESAR: Suma Laredo 191 casos más de Covid-19 y NLD 26

Las citas serán accesibles hoy, a través del portal www.vaccinatelaredo.com, desde las 8:00 de la mañana.

El funcionario comentó que el Departamento Estatal de Servicios Humanos y de Salud envió mil 200 vacunas al Departamento de Salud de Laredo la semana pasada.

De esta cantidad, 900 se usarán para el programa de citas y 300 para aplicar la segunda dosis a 300 trabajadores de Salud, vacunados el 23 de diciembre en el Departamento de Salud local.

La semana pasada estuvieron disponibles mil 200 citas a través del portal de vacunas y se agotaron en nueve minutos, por lo que las personas deben ser puntuales en ingresar al portal en el horario indicado.

Making an appointment for a COVID-19 vaccine? Here are some easy to follow steps on how to complete your registration! #ForMyLaredo pic.twitter.com/tSMVx8q40K

📣Reminder: the appointment system will have available slots tomorrow for COVID-19 vaccine appointments.

📣 We have 190 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 48.77% (-12 hospitalizations from 01/17) with 82 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/S5UWMBICEx

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 18, 2021