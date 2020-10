Realice trámites en línea

Compartir esta publicación













Que si las largas filas, que si el Covid, que si no puede por los niños o el trabajo, que si teme que le salgan con documentos faltantes o algún otro asunto que muchas veces no contempla, pero no se estrese, que hay soluciones accesibles en los trámites que puede realizar a través de internet, directamente en el portal del SAT.

Los procesos que puedes realizar a través del Portal del SAT, para evitar todos esos contratiempos. Medios de autenticación y e.firma, renovación de e.firma, con certificado vigente. e.firma portable nuestra firma electrónica para dispositivos móviles Contraseña.

Si se es persona física, genere su contraseña, también puede cambiarla, recuperarla o actualizarla, sólo necesita un correo electrónico registrado en el SAT y listo. Podrá hacerlo cuantas veces lo haya olvidado.Buzón Tributario. Acceda a su buzón tributario, conozca los trámites y servicios que puede presentar a través de este canal.

Inscripción en el RFC y movimientos al RFC. Si es mayor de edad, y desea inscribirte al RFC, sólo necesita su CURP y una cuenta de correo electrónico.

Envíe sus avisos de cambio de domicilio, reanudación o suspensión de actividades, aumento y disminución de obligaciones, apertura o cierre de establecimiento, imprime tú Cédula de Identificación Fiscal, reimprima sus acuses o busque sus trámites.

Factura electrónica

Si requiere emitir facturas, también puede realizarlo desde el portal, conoce las opciones que el SAT tiene para usted.Declaraciones Mensuales: Si es persona física o moral use el servicio de Declara y Paga, para presentar sus pagos provisionales o definitivos respecto a ISR, IVA e IEPS.

Bimestrales: Si pertenece al Régimen de Incorporación Fiscal use la opción Mis declaraciones.

Anuales: Recuerde que es súper fácil realizar su declaración anual, si aún no las ha realizado, está a tiempo, se recomienda leer los post. Si es persona física presente su Declaración Anual en el portal.

En trámites y servicios, opción declaraciones, anuales, personas morales, conozca y use la declaración en línea para empresas.

Devoluciones Automática de ISR: Consulte el estatus del saldo a favor de su declaración. Si solicitó devolución a través del Formato Electrónico de Devoluciones consulte el seguimiento a su solicitud.

Presentar su solicitud de devolución ya que lo puede hacer a través de buzón tributario; excepto por cantidades provenientes de resoluciones o sentencias.

Mi portal.- Ingrese a Mi portal para recibir información sobre créditos fiscales a su cargo y generar el formato para pagarlos. Solicitar orientación e información sobre temas fiscales. Presentar solicitudes de donatarias. Dar seguimiento a quejas, sugerencias y reconocimientos.