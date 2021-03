Realizan testimonial de personal médico que falleció por covid en Coahuila

Compartir esta publicación













Trabajadores de la Delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, realizaron en diversos hospitales, principalmente aquéllos de atención a la enfermedad, un testimonial de sus compañeros que perdieron la vida en lo que va de la pandemia.

A un año del primer deceso de un médico por covid-19 fueron recordados en este evento, llevado a cabo por sus compañeros de labor, que no ha cejado en este tiempo pese a los riesgos, reconocieron, agradecieron y recordaron a quienes perdieron la vida como grandes hombres y mujeres que lucharon con vocación, patriotismo, entrega y dedicación. Además de ellos, algunos familiares de quienes aún siguen en pie también perdieron la batalla contra la enfermedad.

Consideraron que la mejor manera de reconocerlos es cumplir con el legado de esfuerzo y dedicación, de trabajar y no bajar la guardia. En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del Instituto, en Monclova, el director de Atención Médica, Víctor Manuel Hernández Barbachano, expresó que para cada uno de ellos, va “nuestro mayor respeto y admiración. Siempre los vamos a recordar con mucho cariño”.

Olga Isela Amaya Cruz, subjefa de Enfermeras, comentó que el año 2020 ha sido el más triste y difícil para su familia a causa del coronavirus, pues sufrió la pérdida de cuatro miembros; sus hermanos: la doctora Elisa María Amaya Cruz y el médico Raúl Amaya Cruz; así como la de su padre, Jaime Amaya Salinas, y su hermana, Rosa Cecilia Amaya Cruz.

Reveló con lágrimas en los ojos, que la emergencia sanitaria la devastó anímicamente por la pérdida de sus familiares y compañeros de trabajo, pero no acabó con su entereza ni su coraje por salir adelante: “Por ellos, sigo de pie y no me rindo”. Subrayó que la mejor manera de recordar a los que murieron por la emergencia sanitaria es capacitarse para brindar una mejor atención a los pacientes.

Por su parte, el director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 86, Carlos Rico Jaralillo, señaló a los presentes que el sacrificio de todos aquellos que ya no están físicamente no fue en vano, pues gracias a ellos y al esfuerzo de todo el personal de salud fue posible salvar muchas vidas, por lo que el mejor homenaje que se les puede rendir es continuar con su legado de trabajo, cuidarse y no bajar la guardia.

El operador de ambulancia Roberto Martín Benítez Sánchez, comentó que en el Departamento de Transporte sufrieron la pérdida de Félix Ramírez, quien era encargado del manejo de las unidades de alta tecnología; a quien describió como un hombre muy trabajador, honorable y entregado a su trabajo; con mucha disposición en las actividades laborales que desempeñaba.

La nutrióloga Lorena Rodríguez Villarreal recordó a la dietista Zaira Yuridia Araiza López, así como a la manejadora de alimentos Susana Margarita Salazar, a quienes mandó “un mensaje de amor, solidaridad y respeto, especialmente a sus familiares”.

La trabajadora social Marina Aracely Méndez Molina, manifestó que como personal del Seguro Social lamenta la ausencia de sus compañeros, muchos de ellos eran sus grandes amigos.

El director Médico de la UMF No. 84, Agustín Loranca Coyotl, consideró que una forma de honrar la memoria de quienes ya no están, es cuidar con mayor esmero a los pacientes: “desde aquí una bendición a nuestros compañeros que están en otro lugar y también a quienes se quedaron luchan.