Bunyavirus, reaparece en China; este virus mortal se creía erradicado

Un virus que se creía erradicado ha causado siete muertos en China en los últimos meses: el bunyavirus

El virus es usualmente transmitido por garrapatas y mosquitos, pero luego puede transmitirse entre humanos de manera comunitaria. Se han reportado 60 contagios desde finales de 2019.

Tick-borne virus: 7 dead, 60 infected by new infectious disease in China

SFTS Virus is not a new virus. China has isolated pathogen of the virus in 2011, and it belongs to the Bunyavirus category.

