Reaparece MC Dinero y explica el éxito de sus rimas

Jesús, mejor conocido como “MC Dinero”, se hizo famosos en 2015 gracias a un video que se viralizó en redes sociales, en el que aparece en una competencia de freestyle diciendo la inmortal frase “aprende algo, dinero“. Después de cinco años, el popular personaje relata cómo lidia con la fama desde aquel momento que quedó en los annales de la historia del Internet.

Todos recordamos aquel mítico enfrentamiento en el que Jesús sacó sus mejores rimas, entre ellas, el “dinero, dinero, dinero, aprende algo, dinero”. Pues resulta que el youtuber Yulay, quien ya entrevistó al “señor de la combi” (otro emblemático de la Red), se dio a la tarea de buscar por todos los rincones a “MC Dinero, y lo logró.

Jesús refiere que le ha ido muy bien a raíz del video que en poco tiempo consiguió miles de visitas: “me ha ido muy bien, de hecho, cuando pegó, todo chido. Yo vivo enfrente de una Vocacional, y todas las personas se acumulaban, me pedían fotos [hasta 300 en un día]”.

“Mis rimas son las que le gustan a la gente, mis rimas son las que se escucharon en ese momento”, afirma.

En algún momento, surgieron videos que mostraban a “MC Dinero” cobrando 10 pesos por tomarse fotografías. Al preguntarle sobre el tema, el joven reconoce que sí, pues alguien le recomendó que la fama debía traerle alguna retribución económica.

“Sí, bueno. En ese momento jalaban mucho las fotos. Y me empezaron a sugerir que no lo dejara así. Que sí me tomara las fotos, pero que me llevara alguna aportación”, dice.

“También tienen que tener en cuenta que, para ese entonces, yo me tardaba como una hora para llegar a la tienda”, explica.

A petición de Yulay, “MC Dinero” entonó una improvisación a ritmo de rap. “Estoy en la República Mexicana con cinco pesos, que no tiene mucho, pero claro que es mucho…”, rezan las rimas del popular joven, un tanto titubeante.

Y recreó el famoso verso que lo catapultó a la fama: “el mundo se consume en dinero. Dinero, dinero, aprende algo, dinero”.

La popularidad de MC Dinero fue tal, que participó en diversos programas televisivos, le hicieron un sinfín de memes e incluso, hasta un video juego. Pero no todo fue positivo, pues hasta inventaron su muerte.

Actualmente, Jesús “lleva una vida tranquila”, pues, dice, trabaja como cocinero en un restaurante de comida japonesa donde, de vez en cuando, dice, lo reconocen y retan.